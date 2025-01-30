UEFA Avrupa Ligi'nde Türk temsilcileri için son hafta heyecanı! İhtimaller neler?

İLK 8'E GİREMEMEK İÇİN TEK İHTİMAL VAR

Galatasaray'ın Hollanda'da kazanarak ilk 8’e girememesi için de tek bir ihtimal bulunuyor. Eğer Lyon, Tottenham, Anderlecht galip gelir ve Manchester United da FCSB’yi mağlup ederse, Bodo Glimt’in Nice deplasmanında alacağı skor, Galatasaray’ın kaderini belirleyecek.

Bu senaryoda Bodo Glimt, Galatasaray’ın elde ettiği skordan en az 2 gol farkla galip gelirse, sarı-kırmızılılar 9. sırada kalacak.