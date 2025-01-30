UEFA Avrupa Ligi'nde Türk temsilcileri için son hafta heyecanı! İhtimaller neler?
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, grup aşamasının son maçlarında Avrupa'da yolculuklarına devam edebilmek için zorlu mücadelelere çıkacak. İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın tur ihtimalleri...
UEFA Avrupa Ligi'nin grup aşamasının son haftasına girilirken, Türk temsilcileri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın tur ihtimalleri oldukça ilginç ve bir o kadar da sürprizlere gebe. Hedef, hem prestij hem de Avrupa arenasında yolculuklarına devam edebilmek.
İşte son maçlar öncesi takımların tur ihtimalleri...
GALATASARAY PLAY OFF ETABINI GARANTİLEDİ AMA İLK 8 İÇİN ŞANS VAR MI?
Geride kalan 7 haftada 3 galibiyet, 4 beraberlikle namağlup olan Galatasaray, 13 puanla grup liderliğini garantileyip play-off etabına adını yazdırmayı başardı.
Şimdi ise Okan Buruk’un öğrencileri, Hollanda'da Ajax ile oynayacağı maçta kazanarak, ilk 8'de yer almayı hedefliyor.
İlk 8, doğrudan son 16 biletini getiriyor ve bu yüzden Ajax’a karşı alınacak galibiyet, sarı-kırmızılıların şansını artıracak.
İLK 8'E GİREMEMEK İÇİN TEK İHTİMAL VAR
Galatasaray'ın Hollanda'da kazanarak ilk 8’e girememesi için de tek bir ihtimal bulunuyor. Eğer Lyon, Tottenham, Anderlecht galip gelir ve Manchester United da FCSB’yi mağlup ederse, Bodo Glimt’in Nice deplasmanında alacağı skor, Galatasaray’ın kaderini belirleyecek.
Bu senaryoda Bodo Glimt, Galatasaray’ın elde ettiği skordan en az 2 gol farkla galip gelirse, sarı-kırmızılılar 9. sırada kalacak.
Eğer Galatasaray, Ajax’la berabere kalırsa, diğer maçların sonuçlarına bağlı olarak ilk 8'e girebilir. Bu durumda Anderlecht ve FCSB gibi takımları averajla geçmesi mümkün.
İki takımın mağlup olması durumunda Galatasaray, beraberlik alsa dahi bu ekipleri geçebilecek. Ancak Bodo Glimt, Viktoria Plzen, Olympiakos ve Glasgow Rangers'ın kazanmaması, AZ Alkmaar ve Union Saint-Gilloise'nın da en fazla 3 farklı galip gelmesi gerekiyor.
Ajax’a mağlup olması durumunda ise, Galatasaray ilk 8'e giremeyerek play-off etabına katılacak.
FENERBAHÇE İÇİN SON ŞANS
Fenerbahçe, son hafta öncesi grupta 9 puanla 23. sırada yer alıyor ve Danimarka’da Midtjylland ile oynayacağı maç büyük bir önem taşıyor.
Sarı-lacivertliler, Midtjylland’ı yenmesi durumunda 12 puanla üst tura çıkmayı başaracak. Ancak berabere kalırlarsa, 9 ve 10 puanı olan takımların sonuçları Fenerbahçe'nin Avrupa macerasının devam edip etmeyeceğini belirleyecek.
Fenerbahçe’nin Midtjylland ile berabere kalması durumunda, rakiplerinin alacağı puanlar oldukça kritik olacak. Tottenham'ın Elfsborg'u yenmesi halinde, Jose Mourinho'nun ekibi averajla İsveç ekibini geride bırakacak. 10 puanlı ekiplerden PAOK'un +4, Real Sociedad'ın ise +2 averajı bulunuyor. -2 averajlı Fenerbahçe'nin bu iki rakibinden birini geçebilmesi için, PAOK'un 7 farklı, Real Sociedad'ın ise 5 farklı kaybetmesi gerekecek.
Fenerbahçe'nin deplasmanda kazanamaması durumunda da, bazı kritik sonuçlar şansı doğurabilir.
Sarı-lacivertlilerin tek farklı mağlubiyeti durumunda, Ferencvaros’un AZ Alkmaar’a en az 3 farklı yenilmesi, Porto’nun Maccabi Tel Aviv’e 4 farkla mağlup olması, Beşiktaş’ın Twente deplasmanından puan alması, Braga’nın Lazio’yu yenememesi ve Hoffenheim’ın Anderlecht deplasmanından galip gelmemesi gibi senaryolar, Fenerbahçe’nin play-off etabına geçmesini sağlayabilir. Ayrıca Roma’nın Eintracht Frankfurt’a 6 farklı yenilmesi durumunda, Fenerbahçe tek farklı mağlubiyetle bile İtalyan ekibini geçebilir.
BEŞİKTAŞ'IN KADERİ TWENTE DEPLASMANINDA
Beşiktaş ise, 9 puanla Fenerbahçe ile aynı noktada ve son hafta Twente deplasmanında kazanması halinde üst tura çıkacak. Ancak berabere ya da mağlup olursa, birçok sürpriz sonuca ihtiyaç duyacak.
Fenerbahçe’nin mağlup olması halinde Beşiktaş için şans doğabilir, ancak Porto, Twente ve Braga gibi takımların alacağı sonuçlar belirleyici olacak.
Beşiktaş, Fenerbahçe’ye göre 2 gol dezavantajlı durumda. Eğer Fenerbahçe mağlup olursa, tek farklı mağlubiyetle bile siyah-beyazlılar için Avrupa macerası son bulabilir.
Ancak, Maccabi Tel Aviv’in Porto’yu 4 farkla yenmesi durumunda, Beşiktaş’ın üst tura çıkma şansı tamamen yok olur.
UEFA AVRUPA LİGİ'NDE TÜRK DERBİSİ İHTİMALİ DE GÜNDEMDE
UEFA Avrupa Ligi’nde bir Türk derbisi ihtimali de gündemde. Yedinci hafta sonunda oluşan puan durumu, sekizinci haftada da devam ederse, 9. sırada yer alan Galatasaray, Beşiktaş ya da Fenerbahçe ile eşleşebilir.
UEFA’nın yeni sistemine göre, ilk 8 dışındaki takımlar, aldıkları puan doğrultusunda eşleşecek. Buna göre 9 ve 10. sıradaki takımlar, 23 ve 24. sıradaki takımlarla karşılaşacak.
Son hafta maçlarının ardından puan durumunda herhangi bir değişiklik olmazsa, 23. ve 24. sıradaki takımlar olan Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın rakipleri Galatasaray ya da Bodo Glimt olacak.