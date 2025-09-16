UEFA raporunda çarpıcı tablo: Türkiye teknik direktörleri kovmada Avrupa lideri
UEFA, “Avrupa Kulüplerinde Yetenek ve Rekabet Ortamı” başlıklı kapsamlı raporunu yayımladı. Avrupa futbolundaki genç oyuncu kullanımı, teknik direktör değişiklikleri ve maç süreleriyle ilgili dikkat çekici verilerin yer aldığı raporda Türkiye, teknik direktörlerin en çok görevden alındığı ülke oldu.
Raporun öne çıkan bulgularına göre Belçika Ligi, genç oyunculara en fazla süre veren lig oldu.
Belçika’da oynanan tüm dakikaların yüzde 50’sinde 23 yaş altı futbolcular forma giydi. Bu oranın yüzde 9’unu ise 20 yaş altı futbolcular oluşturdu.
Trendyol Süper Lig’de 20 yaş altı futbolcuların forma giyme oranı yüzde 3’te kaldı.
Türkiye, Almanya, İtalya ve İspanya ile aynı seviyeyi yakalarken, 23 yaş altı oyuncuların süre bulma oranında Fransa yüzde 38, İngiltere yüzde 32, İspanya yüzde 31 ve İtalya yüzde 28 ile öne çıktı. Türkiye ve Almanya’da bu oran yüzde 18’de kaldı.
Türkiye, yüzde 33 ile 30 yaş üstü oyuncuların en fazla süre aldığı liglerden biri olurken, Yunanistan yüzde 35 ile listenin zirvesinde yer aldı.
Kulüp bazında ise Fransız ekibi Strasbourg, genç futbolcuları en fazla kullanan takım oldu. Chelsea’nin sahibi olduğu konsorsiyuma bağlı kulüp, oynadığı lig dakikalarının yüzde 90’ında 23 yaş altı oyunculara şans verdi.
TÜRKİYE’DE TEKNİK DİREKTÖR KIYIMI
Raporun en dikkat çekici bölümlerinden biri teknik direktör değişikliklerine ilişkin oldu. 2024-2025 sezonunda Türkiye, 30 teknik direktör değişikliği ile Avrupa’nın zirvesinde yer aldı. Aynı dönemde İtalya’da 24, İspanya’da 13, İngiltere, Almanya ve Fransa’da ise 11 teknik adam görevden ayrıldı.
Avrupa genelinde geçen sezon 719 teknik direktör işini kaybetti. Bu rakam pandemi döneminde 815’e kadar çıkmıştı. Türkiye’de ise teknik direktörlerin ortalama görev süresi 0,4 yıl olurken, bu oran İngiltere’de 1,5, Almanya’da 1,4, İspanya ve Fransa’da 1, İtalya’da ise 0,9 yıl oldu.
İSPANYOL TEKNİK DİREKTÖRLERE YOĞUN TALEP
2024-2025 sezonunda en çok tercih edilen teknik direktörler İspanyollar oldu. UEFA ülkelerinin üst liglerinde 63 İspanyol teknik direktör görev alırken, diğer kıta federasyonları da eklendiğinde bu rakam 99’a ulaştı.
Aynı dönemde İtalyan çalıştırıcıların sayısı 48, Portekizlilerin sayısı ise 43 olarak kaydedildi.
MAÇ SÜRELERİ KISALDI
UEFA raporunda maç sürelerine ilişkin de önemli veriler yer aldı. Avrupa’nın üst düzey liglerinde ortalama maç süresi bir önceki sezona göre yüzde 5 azalarak 98,5 dakikaya düştü.
Premier Lig 99,7 dakika ile en uzun süreli maçların oynandığı lig olurken, Serie A maçları 97,2 dakika ile en kısa süreli karşılaşmalara sahne oldu.
UEFA organizasyonlarında ise 2023-2024 sezonunda ortalama 7,9 dakika olan ek süre, 2024-2025 sezonunda 6,2 dakikaya geriledi. 100 dakikadan uzun süren maçların oranı da yüzde 7’ye düştü.