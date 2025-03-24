UEFA Uluslar Ligi'nde Play-Off heyecanı sona erdi: İşte üst lige yükselen ve düşen takımlar

UEFA Uluslar Ligi'nde play-off turu tamamlandı. Türkiye, Gürcistan, İrlanda, Yunanistan, Kosova ve Slovenya bir üst lige çıkarken, Macaristan ve İskoçya B Ligi'ne, Avusturya ve İzlanda C Ligi'ne, Slovakya ise D Ligi'ne düştü.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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UEFA Uluslar Ligi'nde Play-Off heyecanı sona erdi: İşte üst lige yükselen ve düşen takımlar - Resim: 1

Uluslar Ligi'nde büyük bir başarıya imza atan A Milli Futbol Takımımız, Macaristan ile oynadığı ilk maçı 3-1 kazanarak avantaj elde etti.

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UEFA Uluslar Ligi'nde Play-Off heyecanı sona erdi: İşte üst lige yükselen ve düşen takımlar - Resim: 2

 Rövanşta rakibine 3-0 mağlup olmasına rağmen, genel averajla A Ligi’ne yükselmeyi başardı. Bu sonuçla Türkiye, Avrupa’nın en üst seviyedeki takımlarıyla mücadele etme hakkı kazandı.

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UEFA Uluslar Ligi'nde Play-Off heyecanı sona erdi: İşte üst lige yükselen ve düşen takımlar - Resim: 3

ÜST LİGE YÜKSELEN TAKIMLAR

Play-off ikinci maçlarının ardından Türkiye, Gürcistan, İrlanda, Yunanistan ve Slovenya A Ligi'ne, Kosova ise B Ligi'ne yükseldi.

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UEFA Uluslar Ligi'nde Play-Off heyecanı sona erdi: İşte üst lige yükselen ve düşen takımlar - Resim: 4

Türkiye, Avrupa’nın en güçlü futbol ülkeleri arasında yer alacağı A Ligi'nde, dev rakiplerle karşılaşmaya hazırlanıyor. Bu yükseliş, 2026 Dünya Kupası Elemeleri ve Avrupa Şampiyonası için büyük bir avantaj sağlayacak.

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UEFA Uluslar Ligi'nde Play-Off heyecanı sona erdi: İşte üst lige yükselen ve düşen takımlar - Resim: 5

LİGDEN DÜŞEN TAKIMLAR

Play-off turunda alınan sonuçlar sonrasında Macaristan ve İskoçya B Ligi'ne, Avusturya ve İzlanda C Ligi'ne, Slovakya ise D Ligi'ne düştü.

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UEFA Uluslar Ligi'nde Play-Off heyecanı sona erdi: İşte üst lige yükselen ve düşen takımlar - Resim: 6

ULUSLAR LİGİ PLAY-OFF SONUÇLARI

İşte tamamlanan play-off maçlarının ardından alınan sonuçlar:

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UEFA Uluslar Ligi'nde Play-Off heyecanı sona erdi: İşte üst lige yükselen ve düşen takımlar - Resim: 7

Gürcistan - Ermenistan: 6-1 (İlk maç: 3-0)
Macaristan - Türkiye: 3-0 (İlk maç: 3-1)
Sırbistan - Avusturya: 2-0 (İlk maç: 1-1)

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UEFA Uluslar Ligi'nde Play-Off heyecanı sona erdi: İşte üst lige yükselen ve düşen takımlar - Resim: 8

İskoçya - Yunanistan: 0-3 (İlk maç: 1-0)
İzlanda - Kosova: 1-3 (İlk maç: 1-2)
Slovenya - Slovakya: Uzatmalarla 1-0 (İlk maç: 0-0)

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UEFA Uluslar Ligi'nde Play-Off heyecanı sona erdi: İşte üst lige yükselen ve düşen takımlar - Resim: 9

Belçika - Ukrayna: 3-0 (İlk maç: 1-3)
İrlanda - Bulgaristan: 2-1 (İlk maç: 2-1)

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UEFA Uluslar Ligi'nde Play-Off heyecanı sona erdi: İşte üst lige yükselen ve düşen takımlar - Resim: 10

TÜRKİYE'NİN RAKİPLERİ KİMLER OLACAK?

Türkiye, A Ligi'ne yükselerek artık Avrupa’nın en güçlü takımlarıyla mücadele edecek. Potansiyel rakipleri arasında Fransa, İspanya, Almanya, İngiltere ve Portekiz gibi dev futbol ülkeleri bulunuyor.

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UEFA Uluslar Ligi'nde Play-Off heyecanı sona erdi: İşte üst lige yükselen ve düşen takımlar - Resim: 11

2025 yılında oynanacak Uluslar Ligi A Ligi grup kuralarının önümüzdeki aylarda çekilmesi bekleniyor.

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UEFA Uluslar Ligi türkiye