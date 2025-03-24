UEFA Uluslar Ligi'nde Play-Off heyecanı sona erdi: İşte üst lige yükselen ve düşen takımlar

Türkiye, Avrupa’nın en güçlü futbol ülkeleri arasında yer alacağı A Ligi'nde, dev rakiplerle karşılaşmaya hazırlanıyor. Bu yükseliş, 2026 Dünya Kupası Elemeleri ve Avrupa Şampiyonası için büyük bir avantaj sağlayacak.