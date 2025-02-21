UEFA’dan dev gelir! Fenerbahçe ve Galatasaray Avrupa'da ne kadar kazandı?

FENERBAHÇE

Şampiyonlar Ligi/Avrupa Ligi Eleme: 180 bin euro

Avrupa Ligi katılım: 4.31 milyon euro

Pazar payı ve 5 yıllık kat sayı: 4.99 milyon euro

10 yıllık kat sayı: 1.77 milyon euro

Puan: 1.5 milyon euro

Sıralama bonusu: 1.08 milyon euro

Play-off ve eleme turu bonusu: 2.05 milyon euro

TOPLAM: 15 milyon 870 bin euro