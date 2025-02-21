UEFA’dan dev gelir! Fenerbahçe ve Galatasaray Avrupa'da ne kadar kazandı?
UEFA Avrupa Ligi play-off turunun ardından Fenerbahçe yoluna devam ederken, Galatasaray Avrupa'ya veda etti. Peki, iki dev kulüp UEFA’dan ne kadar kazandı? İşte detaylı gelir hesaplamaları ve çeyrek finale yükselmenin mali avantajları!
UEFA Avrupa Ligi Son 16 play-off turu tamamlandı. Fenerbahçe, Anderlecht’i eleyerek adını son 16 turuna yazdırırken, Galatasaray ise AZ Alkmaar’a elenerek Avrupa defterini kapattı.
Sarı-lacivertliler, 3-0’lık galibiyetin rövanşında deplasmanda 2-2 berabere kalarak tur atladı. Galatasaray ise ilk maçta aldığı 4-1’lik ağır yenilginin ardından rövanşta 2-2 berabere kalsa da elenmekten kurtulamadı.
Bu sonuçların ardından iki kulübün UEFA’dan elde ettiği gelirler de netleşti. Football Meets Data'nın hesaplamalarına göre, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Avrupa macerasından elde ettiği kazançlar ortaya çıktı.
FENERBAHÇE VE GALATASARAY NE KADAR KAZANDI?
UEFA Avrupa Ligi'nde her aşamada takımlara farklı gelirler sağlanıyor.
İşte temsilcilerimizin bu sezon UEFA’dan kazandığı paralar:
FENERBAHÇE
Şampiyonlar Ligi/Avrupa Ligi Eleme: 180 bin euro
Avrupa Ligi katılım: 4.31 milyon euro
Pazar payı ve 5 yıllık kat sayı: 4.99 milyon euro
10 yıllık kat sayı: 1.77 milyon euro
Puan: 1.5 milyon euro
Sıralama bonusu: 1.08 milyon euro
Play-off ve eleme turu bonusu: 2.05 milyon euro
TOPLAM: 15 milyon 870 bin euro
GALATASARAY
Şampiyonlar Ligi/Avrupa Ligi Eleme: 4.29 milyon euro
Avrupa Ligi katılım: 4.31 milyon euro
Pazar payı ve 5 yıllık kat sayı: 4.12 milyon euro
10 yıllık kat sayı: 1.2 milyon euro
Puan: 1.95 milyon euro
Sıralama bonusu: 2.21 milyon euro
Play-off ve eleme turu bonusu: 300 bin euro
TOPLAM: 18 milyon 380 bin euro
ÇEYREK FİNALDE DAHA BÜYÜK ÖDÜLLER VAR!
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmesi, maddi anlamda da büyük bir avantaj sağlıyor. Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselen takımlar 2,5 milyon euro, yarı finale çıkanlar 4,2 milyon euro daha kazanıyor.
Finale kalan ekiplerden kupayı kaybeden takım 7 milyon euro,
UEFA Avrupa Ligi şampiyonu ise 13 milyon euro ek ödül alıyor.