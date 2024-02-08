UEFA'dan skandal! Türkiye'yi sildiler

UEFA tarafından bu yıl 48'incisi düzenlenen Olağan UEFA Kongresi, üye federasyon delegelerinin katılımıyla Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirildi. Ekrana yansıtılan haritada Türkiye'nin olmaması tepki çekti

UEFA'dan skandal! Türkiye'yi sildiler
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Bu yıl 48'incisi düzenlenen Olağan UEFA Kongresi, üye federasyon delegelerinin katılımıyla Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirildi.

UEFA Genel Sekreteri Giorgio Marchetti'nin konuşması sırasında ekrana yansıtılan haritada Avrupa ülkeleri gösterilirken Türkiye haritasının olmaması dikkatlerden kaçmadı... Bu durum oldukça sosyal medyada da oldukça tepki çekti.

İşte o skandal fotoğraf:

UEFA'dan skandal! Türkiye'yi sildiler - Resim : 1UEFA'dan skandal! Türkiye'yi sildiler - Resim : 2

# UEFA # türkiye
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