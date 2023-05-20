Ümraniyespor - Ankaragücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Ümraniyespor ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Ümraniyespor - Ankaragücü maçı ne zaman? Ümraniyespor - Ankaragücü maçı saat kaçta? Ümraniyespor - Ankaragücü maçı hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 35. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Ümraniyespor ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Ümraniyespor, ligde oynadığı 32 maçta 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 17 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Ümraniyespor, topladığı 27 puanla 17. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Ankaragücü ise ligde oynadığı 32 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Ankaragücü, topladığı 36 puanla 14. sırada bulunuyor.
ÜMRANİYESPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 35. haftasındaki Ümraniyespor - Ankaragücü maçı 21 Mayıs Pazar günü oynanacak.