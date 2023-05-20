Ümraniyespor - Ankaragücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip Ankaragücü ise ligde oynadığı 32 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Ankaragücü, topladığı 36 puanla 14. sırada bulunuyor.