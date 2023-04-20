Ümraniyespor - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Ümraniyespor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Ümraniyespor - Beşiktaş maçı ne zaman? Ümraniyespor - Beşiktaş maçı saat kaçta? Ümraniyespor - Beşiktaş maçı hangi kanalda?

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Ümraniyespor - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 1 1 5

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 31. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Ümraniyespor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

Ümraniyespor - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Ümraniyespor, ligde oynadığı 28 maçta 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Fatih Karagümrük'e 4-2 kaybeden Ümraniyespor, topladığı 23 puanla 18. sırada yer alıyor.

Ümraniyespor - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Beşikaş ise ligde oynadığı 29 maçta 17 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş, topladığı 59 puanla 3. sırada bulunuyor.

Ümraniyespor - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 4 4 5

ÜMRANİYESPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 31. haftasındaki Ümraniyespor - Beşiktaş maçı 22 Nisan Cumartesi günü oynanacak.