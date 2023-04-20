Ümraniyespor - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Ümraniyespor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Ümraniyespor - Beşiktaş maçı ne zaman? Ümraniyespor - Beşiktaş maçı saat kaçta? Ümraniyespor - Beşiktaş maçı hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 31. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Ümraniyespor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Ümraniyespor, ligde oynadığı 28 maçta 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Fatih Karagümrük'e 4-2 kaybeden Ümraniyespor, topladığı 23 puanla 18. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Beşikaş ise ligde oynadığı 29 maçta 17 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş, topladığı 59 puanla 3. sırada bulunuyor.
ÜMRANİYESPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 31. haftasındaki Ümraniyespor - Beşiktaş maçı 22 Nisan Cumartesi günü oynanacak.