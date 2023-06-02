Ümraniyespor - Giresunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Ümraniyespor ile Giresunspor karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Ümraniyespor - Giresunspor maçı ne zaman? Ümraniyespor - Giresunspor maçı saat kaçta? Ümraniyespor - Giresunspor maçı hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 37. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Ümraniyespor ile Giresunspor karşı karşıya gelecek. Ligin ilk yarısında iki takım arasında oynanan mücadeleyi Ümraniyespor 1-0 kazanmayı başarmıştı.
Ev sahibi Ümraniyespor, ligde oynadığı 34 maçta 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 18 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahsında Ankaragücü'ne 2-1 kaybeden Ümraniyespor, topladığı 30 puanla 17. sırada yer alıyor. İstanbul temsilcisinin ligden düşmesi kesinleşmişti.
Konuk ekip Giresunspor ise ligde oynadığı 34 maçta 8 galibiyet, 10 beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Trabzonspor'a 4-2 kaybeden Giresunspor, topladığı 34 puanla 16. sırada bulunuyor.
ÜMRANİYESPOR - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 37. haftasındaki Ümraniyespor - Giresunspor maçı 3 Haziran Cumartesi günü oynanacak.