Ümraniyespor - Giresunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 37. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Ümraniyespor ile Giresunspor karşı karşıya gelecek. Ligin ilk yarısında iki takım arasında oynanan mücadeleyi Ümraniyespor 1-0 kazanmayı başarmıştı.