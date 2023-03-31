Ümraniyespor - Konyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Ümraniyespor ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Ümraniyespor - Konyaspor maçı ne zaman? Ümraniyespor - Konyaspor maçı saat kaçta? Ümraniyespor - Konyaspor maçı hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 27. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Ümraniyespor ile Konyaspor karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Ümraniyespor, ligde oynadığı 25 maçta 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Ümraniyespor, topladığı 22 puanla son sırada yer alıyor.
Konuk ekip Konyaspor ise ligde oynadığı 25 maçta 8 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Galatasaray'ı 2-1 ile geçmeyi başaran yeşil-beyazlılar, topladığı 34 puanla 8. sırada bulunuyor.
ÜMRANİYESPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 27. haftasındaki Ümraniyespor - Konyaspor maçı 2 Nisan Pazar günü oynanacak.