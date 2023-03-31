Ümraniyespor - Konyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip Konyaspor ise ligde oynadığı 25 maçta 8 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Galatasaray'ı 2-1 ile geçmeyi başaran yeşil-beyazlılar, topladığı 34 puanla 8. sırada bulunuyor.