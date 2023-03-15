Valencia - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip Fenerbahçe Beko ise EuroLeague'de oynadığı 27 maçta 17 galibiyet ve 10 mağlubiyet aldı. Son maçında kendi sahasında Barcelona'yı 81-73 ile geçmeyi başaran sarı-lacivertliler, topladığı 34 puanla 5. sırada bulunuyor.