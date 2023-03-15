Valencia - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Turkish Airlines EuroLeague'in 29. haftasında Valencia ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek. Valencia - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Valencia - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta? Valencia - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? İşte maç öncesi son detaylar...

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Valencia - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 1 1 5

Turkish Airlines EuroLeague'de 2022-2023 sezonu heyecanı 29. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Valencia ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek.

Valencia - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Valencia, EuroLeague'de oynadığı 28 maçta 13 galibiyet ve 15 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda Real Madrid'e 95-51 kaybeden Valencia, topladığı 26 puanla 12. sırada bulunuyor.

Valencia - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Fenerbahçe Beko ise EuroLeague'de oynadığı 27 maçta 17 galibiyet ve 10 mağlubiyet aldı. Son maçında kendi sahasında Barcelona'yı 81-73 ile geçmeyi başaran sarı-lacivertliler, topladığı 34 puanla 5. sırada bulunuyor.

Valencia - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 4 4 5

VALENCİA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

EuroLeague'deki Valencia - Fenerbahçe Beko maçı 16 Mart Perşembe günü oynanacak.