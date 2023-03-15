Valencia - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Turkish Airlines EuroLeague'in 29. haftasında Valencia ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek. Valencia - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Valencia - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta? Valencia - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? İşte maç öncesi son detaylar...
Turkish Airlines EuroLeague'de 2022-2023 sezonu heyecanı 29. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Valencia ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Valencia, EuroLeague'de oynadığı 28 maçta 13 galibiyet ve 15 mağlubiyet aldı. Son maçında deplasmanda Real Madrid'e 95-51 kaybeden Valencia, topladığı 26 puanla 12. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Fenerbahçe Beko ise EuroLeague'de oynadığı 27 maçta 17 galibiyet ve 10 mağlubiyet aldı. Son maçında kendi sahasında Barcelona'yı 81-73 ile geçmeyi başaran sarı-lacivertliler, topladığı 34 puanla 5. sırada bulunuyor.
VALENCİA - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
EuroLeague'deki Valencia - Fenerbahçe Beko maçı 16 Mart Perşembe günü oynanacak.