Voleybol dünyasını şoke eden ölüm! Julia Ituma otelin penceresinden düşerek hayatını kaybetti
Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde, İstanbul'da Eczacıbaşı ile karşılaşan Novara'nın oyuncusu Julia Ituma takımın konakladığı otelin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Dünkü maçta da forma giyen Ituma, milli voleybolcumuz Ebrar Karakurt'un da takım arkadaşıydı.
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Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Eczacıbaşı Dynavit, yarı final ilk maçında 3-2 yenildiği İtalya ekibi Igor Gorgonzola Novara'yı İstanbul'da ağırladı. Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 3-0 mağlup ederek finale yükselmeyi başardı.
Karşılaşmanın arından ise voleybol dünyasını şoke eden bir ölüm yaşandı. Igor Gorgonzola Novara'nın 2004 doğumlu İtalyan oyuncusu Julia Ituma, takımın İstanbul'da kaldığı otelin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.
İtalyan basınına göre Ituma'nın ölümünde intihar şüphesi bulunuyor.
Otelin dış kısmını gösteren kamera görüntülerini inceleyen polis, Ituma'nın saat 05.31'de otel önünde bulunan tentelere çarparak düştüğünü belirledi.