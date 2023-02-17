Volkan Demirel'in formasını satın alan kişi belli oldu
15 Şubat Çarşamba günü "Türkiye Tek Yürek" kampanyasıyla televizyon ekranlarında yayınlanan programda depremzedeler için bağış toplandı. Program sırasında Volkan Demirel'in Fenerbahçe forması açık artırmaya sunuldu. Formayı ise Esra Erol'un eşi Ali Özbir satın aldı.
15 Şubat Çarşamba günü saat 20.00'de TV ekranlarında ortak bir yayınla Türkiye tek yürek oldu. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve "Asrın Felaketi" olarak nitelendirilen deprem için ortak yayında bağış toplandı.
AFAD VE KIZILAYLA ULAŞTIRILACAK
Toplanan bağışların AFAD ve Kızılay aracılığıyla depremzedelere ulaştırılacak. İş ve spor dünyasından, çiftçiye, okul bursunu bağışlayandan kumbarasındaki harçlığa kadar birçok insan bir araya geldi.
Telefonların susmadığı ve birçok bağışın toplandığı yardım kampanyasında Esra Erol'un eşi Ali Özbir ise Volkan Demir'e ait olan Fenerbahçe formasını ciddi bir rakamla satın aldı.
ESRA EROL'UN EŞİ FORMAYI SATIN ALDI
Depremzedeler için bir araya gelinen program da yüklü miktarda bağış toplanırken açık artırmaya çıkarılan Volkan Demirel'in forması da yüksek miktara satıldı. Demirel'in Fenerbahçe formasını Esra Erol'un eşi Ali Özbir 300 bin TL'ye satın aldı.
Kaynak: Haber Global