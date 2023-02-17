Volkan Demirel'in formasını satın alan kişi belli oldu

AFAD VE KIZILAYLA ULAŞTIRILACAK

Toplanan bağışların AFAD ve Kızılay aracılığıyla depremzedelere ulaştırılacak. İş ve spor dünyasından, çiftçiye, okul bursunu bağışlayandan kumbarasındaki harçlığa kadar birçok insan bir araya geldi.

Telefonların susmadığı ve birçok bağışın toplandığı yardım kampanyasında Esra Erol'un eşi Ali Özbir ise Volkan Demir'e ait olan Fenerbahçe formasını ciddi bir rakamla satın aldı.