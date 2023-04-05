Yapay zeka seçti: Dünya'nın en değerli 11'i

ERLİNG HAALAND (BORUSSİA DORTMUND VE NORVEÇ)

Erling Braut Håland santrafor mevkiinde oynayan Norveçli millî futbolcudur. Premier League takımlarından Manchester City'de forma giymektedir. Üretken bir golcü olan Håland; hızı, atletizmi, gücü ve topsuz alandaki hareketliliğiyle dikkat çekmektedir. Dünyadaki en iyi genç futbolculardan biri olarak gösterilmektedir.