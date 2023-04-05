Yapay zeka seçti: Dünya'nın en değerli 11'i
Son dönemin popüler yapay zeka uygulaması ChatGPT'ye dünyanın en değerli 11 futbolcusunu sorduk. İşte yapay zekanın oluşturduğu ilk en değerli 11...
ERLİNG HAALAND (BORUSSİA DORTMUND VE NORVEÇ)
Erling Braut Håland santrafor mevkiinde oynayan Norveçli millî futbolcudur. Premier League takımlarından Manchester City'de forma giymektedir. Üretken bir golcü olan Håland; hızı, atletizmi, gücü ve topsuz alandaki hareketliliğiyle dikkat çekmektedir. Dünyadaki en iyi genç futbolculardan biri olarak gösterilmektedir.
SADİO MANE (LİVERPOOL VE SENEGAL)
Sadio Mané, Senegalli millî futbolcudur. Orta saha ve forvet pozisyonunda görev yapmaktadır. Bundesliga takımlarından Bayern Münih'te forma giymektedir. Ayrıca Senegal millî futbol takımında da oynamaktadır.
BRUNO FERNANDES (MANCHESTER UNİTED VE PORTEKİZ)
Bruno Miguel Borges Fernandes, Manchester United takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Portekizli millî futbolcudur. Profesyonel kariyerine 2012 yılında Novara kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Udinese, Sampdoria ve Sporting CP kulüplerinde oynadı.
ROMELU LUKAKU (CHELSEA VE BELÇİKA MİLLİ)
Romelu Menama Lukaku Bolingoli, Kongo asıllı Belçikalı millî futbolcudur. Serie A takımlarından Inter'de forma giymektedir. Eski profesyonel futbolcu Roger Lukaku'nun oğlu, Lazio forması giyen Jordan Lukaku'nun abisidir. Santrafor olarak oynamaktadır.