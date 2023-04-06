Yapay zeka Galatasaray tarihinin en iyi 11'ini seçti! İşte ChatGPT'ye göre Galatasaray tarihinin en iyi 11'i

ChatGPT yapay zeka robotu, tüm dünyada ilgi odağı olmaya ve büyük merakla takip edilmeye devam ediyor. Bu yapay zeka robotu, kendisine sorulan soruları, bir insanmış gibi cevaplayabiliyor.

ntvspor.net'in haberine göre, yapay zeka robotu ChatGPT'ye Galatasaray tarihinin en iyi ilk 11'i soruldu. İşte ChatGPT'ye göre Galatasaray tarihinin en iyi ilk 11'i...