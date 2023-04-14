Yapay zekaya sorduk: Tarihteki en iyi Galatasaraylı futbolcular kimler?
Galatasaray tarihi boyunca pek çok kez, hem Türkiye dışından gelen, hem de altyapıdan yetişmiş çok önemli yıldızların durağı oldu. Yapay zeka ChatGPT'ye sorduk: Tarihteki en iyi Galatasaraylı futbolcular kimdir? İşte verdiği cevap...
METİN OKTAY
Galatasaray'ın efsane kaptanı ve gol kralı. Galatasaray'da 16 yıl boyunca oynadı ve 20 yılda toplam 625 gol attı.
GHEORGHE HAGİ
Rumen futbolcu, Galatasaray'ın 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazanmasında büyük rol oynadı. Teknik becerileriyle ve serbest vuruşlarıyla tanınır.
TUGAY KERİMOĞLU
Galatasaray'da uzun yıllar oynamış orta saha oyuncusu. Kariyeri boyunca Blackburn Rovers ve Celtic gibi İngiliz takımlarında da oynadı.
BÜLENT KORKMAZ
Galatasaray'ın efsane kaptanı ve savunma oyuncusu. Kulübün tarihinde en çok forma giyen oyunculardan biridir.