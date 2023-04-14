Yapay zekaya sorduk: Tarihteki en iyi Galatasaraylı futbolcular kimler?

Galatasaray tarihi boyunca pek çok kez, hem Türkiye dışından gelen, hem de altyapıdan yetişmiş çok önemli yıldızların durağı oldu. Yapay zeka ChatGPT'ye sorduk: Tarihteki en iyi Galatasaraylı futbolcular kimdir? İşte verdiği cevap...

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Yapay zekaya sorduk: Tarihteki en iyi Galatasaraylı futbolcular kimler? - Resim: 1 1 9

METİN OKTAY

Galatasaray'ın efsane kaptanı ve gol kralı. Galatasaray'da 16 yıl boyunca oynadı ve 20 yılda toplam 625 gol attı.

Yapay zekaya sorduk: Tarihteki en iyi Galatasaraylı futbolcular kimler? - Resim: 2 2 9

GHEORGHE HAGİ

Rumen futbolcu, Galatasaray'ın 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazanmasında büyük rol oynadı. Teknik becerileriyle ve serbest vuruşlarıyla tanınır.

Yapay zekaya sorduk: Tarihteki en iyi Galatasaraylı futbolcular kimler? - Resim: 3 3 9

TUGAY KERİMOĞLU

Galatasaray'da uzun yıllar oynamış orta saha oyuncusu. Kariyeri boyunca Blackburn Rovers ve Celtic gibi İngiliz takımlarında da oynadı.

Yapay zekaya sorduk: Tarihteki en iyi Galatasaraylı futbolcular kimler? - Resim: 4 4 9

BÜLENT KORKMAZ

Galatasaray'ın efsane kaptanı ve savunma oyuncusu. Kulübün tarihinde en çok forma giyen oyunculardan biridir.