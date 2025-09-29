Yıldız futbolcunun geleceği tehlikede: Galatasaray’dan ayrılıyor mu?

OPSİYON KRİTERİ YÜZDE 60 MAÇA BAĞLI

Sözleşmeye göre Lemina’nın Haziran 2026’ya kadar kontratı bulunuyor. Ancak bu uzatma maddesi otomatik devreye girmiyor. Sabah’ın haberine göre, tecrübeli futbolcunun maçların yüzde 60’ında ilk 11’de başlaması halinde sözleşme 1 yıl daha uzayacak.