Yıldız futbolcunun geleceği tehlikede: Galatasaray’dan ayrılıyor mu?
Süper Lig’de 7’de 7 yaparak sezona kusursuz başlayan Galatasaray, Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’u konuk edecek. Yoğun fikstürle boğuşan sarı-kırmızılılarda, yıldız futbolcu Mario Lemina’nın geleceğiyle ilgili çarpıcı bir detay gündeme geldi.
Geçen sezon ortasında takıma katılan ve çifte kupalı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Mario Lemina, bu yıl istediği süreleri bulmakta zorlanıyor.
İlkay Gündoğan’ın transfer edilmesiyle birlikte orta sahada forma rekabeti artarken, 32 yaşındaki Gabonlu oyuncu ilk 11’deki yerini kaybetti.
KONTRATIN SON YILINA GİRDİ
Galatasaray ile kontratının son yılında bulunan Lemina, bu sezon hem Trendyol Süper Lig hem de UEFA Şampiyonlar Ligi’nde forma giydi.
Sarı-kırmızılıların oynadığı 8 resmi maçın 4’ünde ilk 11’de başlayan tecrübeli futbolcunun sözleşmesinde opsiyon maddesi bulunuyor.
OPSİYON KRİTERİ YÜZDE 60 MAÇA BAĞLI
Sözleşmeye göre Lemina’nın Haziran 2026’ya kadar kontratı bulunuyor. Ancak bu uzatma maddesi otomatik devreye girmiyor. Sabah’ın haberine göre, tecrübeli futbolcunun maçların yüzde 60’ında ilk 11’de başlaması halinde sözleşme 1 yıl daha uzayacak.
Şu ana kadar maçların yüzde 50’sinde ilk 11’de sahaya çıkan Lemina, henüz bu kriteri karşılayabilmiş değil.
Haberde ayrıca, İlkay Gündoğan’ın transferinden sonra yedek kulübesine çekilen Mario Lemina’nın motivasyon sorunları yaşadığı öne sürüldü. Bu gelişmeler, oyuncunun sarı-kırmızılı kulüpteki geleceğini ciddi şekilde belirsiz hale getirdi.