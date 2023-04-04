Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor. Bu turda 6 takım adını yarı finale yazdırmak için mücadele edecek. Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem felaketi sonucunda Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi sebebiyle, Demir Grup Sivasspor ile arasındaki çeyrek final müsabakası oynanmayacak. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun aldığı karara istinaden Sivasspor hükmen galip (3-0) sayılacak ve doğrudan yarı finale yükselecek. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finallerinde 3 karşılaşma oynanacak.