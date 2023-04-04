Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının hakemleri belli oldu! İşte çeyrek final maçlarını yönetecek isimler...

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Ankaragücü - Trabzonspor maçını hangi hakem yönetecek? Galatasaray - Başakşehir maçını hangi hakem yönetecek? Fenerbahçe - Kayserispor maçını hangi hakem yönetecek?

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının hakemleri belli oldu! İşte çeyrek final maçlarını yönetecek isimler... - Resim: 1 1 5

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2022- 2023 sezonunun heyecanı 4-6 Nisan tarihleri arasında oynanacak çeyrek final maçlarıyla devam edecek.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının hakemleri belli oldu! İşte çeyrek final maçlarını yönetecek isimler... - Resim: 2 2 5

Çeyrek finalde oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler de açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının hakemleri belli oldu! İşte çeyrek final maçlarını yönetecek isimler... - Resim: 3 3 5

4 Nisan Salı - 20.30

Ankaragücü - Trabzonspor: Zorbay Küçük

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının hakemleri belli oldu! İşte çeyrek final maçlarını yönetecek isimler... - Resim: 4 4 5

5 Nisan Çarşamba - 20.30

Galatasaray - Başakşehir: Kadir Sağlam