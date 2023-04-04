Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının hakemleri belli oldu! İşte çeyrek final maçlarını yönetecek isimler...
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Ankaragücü - Trabzonspor maçını hangi hakem yönetecek? Galatasaray - Başakşehir maçını hangi hakem yönetecek? Fenerbahçe - Kayserispor maçını hangi hakem yönetecek?
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 2022- 2023 sezonunun heyecanı 4-6 Nisan tarihleri arasında oynanacak çeyrek final maçlarıyla devam edecek.
Çeyrek finalde oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler de açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:
4 Nisan Salı - 20.30
Ankaragücü - Trabzonspor: Zorbay Küçük
5 Nisan Çarşamba - 20.30
Galatasaray - Başakşehir: Kadir Sağlam