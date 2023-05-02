Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının hakemleri belli oldu! İşte Sivasspor-Fenerbahçe ve Başakşehir-Ankaragücü maçlarının hakemleri
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Sivasspor - Fenerbahçe maçını hangi hakem yönetecek? Başakşehir - Ankaragücü maçını hangi hakem yönetecek? İşte karşılaşmalarda görev yapacak hakemler...
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 2022- 2023 sezonunun heyecanı 3-4 Mayıs tarihleri arasında oynanacak yarı final ilk maçlarıyla devam edecek.
Yarı finalde oynanacak ilk karşılaşmalarda görev alacak hakemler de açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:
3 Mayıs Çarşamba - 20.30
Sivasspor - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
4 Mayıs Perşembe - 20.30
Başakşehir - Ankaragücü: Zorbay Küçük