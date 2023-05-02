Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının hakemleri belli oldu! İşte Sivasspor-Fenerbahçe ve Başakşehir-Ankaragücü maçlarının hakemleri

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Sivasspor - Fenerbahçe maçını hangi hakem yönetecek? Başakşehir - Ankaragücü maçını hangi hakem yönetecek? İşte karşılaşmalarda görev yapacak hakemler...

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Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının hakemleri belli oldu! İşte Sivasspor-Fenerbahçe ve Başakşehir-Ankaragücü maçlarının hakemleri - Resim: 1 1 4

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2022- 2023 sezonunun heyecanı 3-4 Mayıs tarihleri arasında oynanacak yarı final ilk maçlarıyla devam edecek.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının hakemleri belli oldu! İşte Sivasspor-Fenerbahçe ve Başakşehir-Ankaragücü maçlarının hakemleri - Resim: 2 2 4

Yarı finalde oynanacak ilk karşılaşmalarda görev alacak hakemler de açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının hakemleri belli oldu! İşte Sivasspor-Fenerbahçe ve Başakşehir-Ankaragücü maçlarının hakemleri - Resim: 3 3 4

3 Mayıs Çarşamba - 20.30

Sivasspor - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının hakemleri belli oldu! İşte Sivasspor-Fenerbahçe ve Başakşehir-Ankaragücü maçlarının hakemleri - Resim: 4 4 4

4 Mayıs Perşembe - 20.30

Başakşehir - Ankaragücü: Zorbay Küçük