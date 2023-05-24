Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarının hakemleri belli oldu! İşte Fenerbahçe - Sivasspor ve Ankaragücü - Başakşehir maçlarının hakemleri
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Fenerbahçe - Sivasspor maçını hangi hakem yönetecek? Ankaragücü - Başakşehir maçını hangi hakem yönetecek? İşte karşılaşmalarda görev yapacak hakemler...
# ziraat türkiye kupası # hakem # fenerbahçe # sivasspor # Ankaragücü # başakşehir
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2022- 2023 sezonunun heyecanı 24-25 Mayıs tarihleri arasında oynanacak yarı final rövanş maçlarıyla devam edecek.
Yarı final rövanş karşılaşmalarında görev alacak hakemler de açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:
24 Mayıs Çarşamba - 20.30
Fenerbahçe - Sivasspor: Volkan Bayarslan
25 Mayıs Perşembe - 20.30
Ankaragücü - Başakşehir: Ali Şansalan