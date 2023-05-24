Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarının hakemleri belli oldu! İşte Fenerbahçe - Sivasspor ve Ankaragücü - Başakşehir maçlarının hakemleri

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Fenerbahçe - Sivasspor maçını hangi hakem yönetecek? Ankaragücü - Başakşehir maçını hangi hakem yönetecek? İşte karşılaşmalarda görev yapacak hakemler...

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Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarının hakemleri belli oldu! İşte Fenerbahçe - Sivasspor ve Ankaragücü - Başakşehir maçlarının hakemleri - Resim: 1 1 4

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2022- 2023 sezonunun heyecanı 24-25 Mayıs tarihleri arasında oynanacak yarı final rövanş maçlarıyla devam edecek.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarının hakemleri belli oldu! İşte Fenerbahçe - Sivasspor ve Ankaragücü - Başakşehir maçlarının hakemleri - Resim: 2 2 4

Yarı final rövanş karşılaşmalarında görev alacak hakemler de açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarının hakemleri belli oldu! İşte Fenerbahçe - Sivasspor ve Ankaragücü - Başakşehir maçlarının hakemleri - Resim: 3 3 4

24 Mayıs Çarşamba - 20.30

Fenerbahçe - Sivasspor: Volkan Bayarslan

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarının hakemleri belli oldu! İşte Fenerbahçe - Sivasspor ve Ankaragücü - Başakşehir maçlarının hakemleri - Resim: 4 4 4

25 Mayıs Perşembe - 20.30

Ankaragücü - Başakşehir: Ali Şansalan