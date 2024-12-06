Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu! İşte 5. turda oynanacak karşılaşmalar
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Kupada 4. eleme turunun tamamlanmasının ardından gözler 5. eleme turu kura çekimine çevrilmişti. Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi gerçekleştirildi. İşte kura çekiminin sonuçları ve Türkiye Kupası'nda oynanacak karşılaşmalar...
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2024-2025 sezonu heyecanı devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde tamamlanan 4. eleme turu maçlarının ardından gözler 5. eleme turuna çevrilmişti.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.
TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, kura çekiminde yaptığı konuşmada, önceki turlarda çok heyecanlı mücadeleler izlediklerini belirterek, "Türkiye'nin en köklü turnuvalarından Ziraat Türkiye Kupası, en alt liglerdeki takımların, en üst seviyedeki takımlarla mücadele ederken futbolun birleştirici gücünü ortaya seriyor. Futbolun marka değerini artırmada kupa büyük bir rol üstleniyor. Kupada beşinci tura kalan ve bu turda turnuvaya katılacak tüm takımlara başarılar diliyorum. Turnuvanın centilmence maçlara sahne olmasını temenni ediyorum." açıklamasını yaptı.
Tur atlayan 29 takımın yanı sıra Trendyol Süper Lig'den 5, Trendyol 1. Lig'den ise 4 ekip bu turda mücadele edecek.
Beşinci tur müsabakaları 17-18-19 Aralık tarihlerinde tek maç eleme sistemine göre oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu eşleşmeleri şöyle:
• Erzurumspor FK-Sakaryaspor
• Gaziantep FK-52 Orduspor FK
• İskenderunspor-Atakaş Hatayspor
• Muşspor-Onvo Antalyaspor
• Bucaspor 1928-Göztepe
• Çorluspor 1947-Kocaelispor
• Çaykur Rizespor-Artı Değer Vanspor FK
• Kırklarelispor-Adana Demirspor
• GMG Kastamonuspor-Sipay Bodrum FK
• Menemen FK-MKE Ankaragücü
• Esenler Erokspor-Uğur Okulları İstanbulspor
• Boluspor-1461 Trabzon FK
• Corendon Alanyaspor-Amed Sportif Faaliyetler
• ikas Eyüpspor-Etimesgut Belediyespor
• Central Hospital Ümraniyespor-Solwie Energy Fatih Karagümrük
• Gençlerbirliği-Kasımpaşa
• Anagold 24Erzincanspor-Ahlatcı Çorum FK
• TÜMOSAN Konyaspor-Karacabey Belediyespor
• Ankara Keçiörengücü-Net Global Sivasspor