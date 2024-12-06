Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu! İşte 5. turda oynanacak karşılaşmalar

TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, kura çekiminde yaptığı konuşmada, önceki turlarda çok heyecanlı mücadeleler izlediklerini belirterek, "Türkiye'nin en köklü turnuvalarından Ziraat Türkiye Kupası, en alt liglerdeki takımların, en üst seviyedeki takımlarla mücadele ederken futbolun birleştirici gücünü ortaya seriyor. Futbolun marka değerini artırmada kupa büyük bir rol üstleniyor. Kupada beşinci tura kalan ve bu turda turnuvaya katılacak tüm takımlara başarılar diliyorum. Turnuvanın centilmence maçlara sahne olmasını temenni ediyorum." açıklamasını yaptı.