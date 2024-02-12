Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! İşte kura çekiminin sonuçları

Geçtiğimiz hafta içi oynanan son 16 turu maçlarının ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselmeye hak kazanan 8 takım belli olmuştu. Zorlu mücadelelerin ardından, rakiplerini elemeyi başaran Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, RAMS Başakşehir, TÜMOSAN Konyaspor, VavaCars Fatih Karagümrük ve MKE Ankaragücü adını son 8'e yazdıran takımlar olmuştu.

KUPADA ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU!

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final eşleşmelerinin belirlendiği kura çekimi bugün gerçekleştirildi.

Kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

• Trabzonspor - RAMS Başakşehir

• Beşiktaş - TÜMOSAN Konyaspor

• MKE Ankaragücü - Fenerbahçe

• Galatasaray - VavaCars Fatih Karagümrük

Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri şu şekilde:

• MKE Ankaragücü - Fenerbahçe / Beşiktaş - TÜMOSAN Konyaspor

• Trabzonspor - RAMS Başakşehir / Galatasaray - VavaCars Fatih Karagümrük

TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası'nda tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final maçları, 27-28-29 Şubat tarihlerinde yapılacak.

Kupada finale çıkma mücadelesinin yaşanacağı yarı final maçları ise iki maçlı eleme usulüne göre oynanacak. Yarı final ve final maçlarının tarihleri daha sonra belirlenecek.