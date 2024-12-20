Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu! İşte kura çekiminin sonuçları
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup müsabakalarının kura çekimi gerçekleştirildi. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da yer aldığı gruplar belli oldu. İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekiminin sonuçları...
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turunun tamamlanmasının ardından grup müsabakalarının kura çekimi, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.
Gruplara kalan 19 takımın yanı sıra, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir de doğrudan grup kura çekimine dahil oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2024-25 sezonuna katılmama kararı alan Fenerbahçe ise ilerleyen süreçte TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşmüş ve süre istemişti. Henüz resmi bir karar yayınlanmadığı için sarı-lacivertli takım da kurada yer aldı.
Kura çekimi öncesinde açıklamada bulunan TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Ziraat Türkiye Kupası'nın Türk futbolunun marka değerine büyük katkıda bulunduğunu belirterek, "Amatör ve profesyonel liglerdeki takımların rakip olmalarına imkan veren, Türkiye'yi kucaklayan kupada maraton devam ediyor. Türk futbolunun köklü organizasyonlarından Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçlarına geldik. Amacımız ligimizi Avrupa'da söz sahibi haline getirmek. Neredeyse Süper Lig ile yaşıt bu kupada 155 takımla yola çıktık ve 24 takımla devam ediyoruz. Fenerbahçe için ayrı parantez açmamız gerekiyor. Elimize ulaşan bir yönetim kurulu kararı olmadığı için rutinimize devam ediyoruz. Şampiyonlar Ligi'ndeki İsviçre sistemini kupaya adapte ettik. Elemeler tek maç üzerinden oynandı. Final aşamaları da tek maçla oynanacak. Kupada mücadele edecek tüm takımlarımıza başarılar diliyorum." dedi.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NIN FORMATI NASIL?
Formata göre grup müsabakalarına katılan 24 takım sıralandıktan sonra 1-8 arasında yer alan takımlar 1. torbayı, 9-16 2. torbayı, 17-24 ise 3. torbayı oluşturdu.
Her torbada yer alan 8 takım 4 gruba eşit olarak dağıtıldı. Gruplarda 3 torbadan ikişer takım olmak üzere 6 takım yer aldı.
Her takım, gruplarda 1, 2 ve 3. torbadan gelen birer ekiple olmak üzere toplam 3 maç yapacak. Gruplarda ilk iki sırada yer alan takımlar, çeyrek finale yükselecek. Çeyrek ve yarı final ile final mücadelesi, tek maç üzerinden yapılacak.
Kura çekiminin ardından Türkiye Kupası'nda oluşan gruplar şöyle:
A Grubu: Trabzonspor, Alanyaspor, Rizespor, MKE Ankaragücü, Fatih Karagümrük, İskenderunspor
B Grubu: Fenerbahçe, Kasımpaşa, Gaziantep FK, Göztepe, İstanbulspor, Erzurumspor FK
C Grubu: Galatasaray, Başakşehir, Konyaspor, Eyüpspor, Çorum FK, Boluspor
D Grubu: Beşiktaş, Sivasspor, Antalyaspor, Bodrum FK, Kocaelispor, Kırklarelispor
Grupların ardından belli olan fikstüre göre Trabzonspor, Türkiye Kupası A Grubu'nda 3 maçının 2'sini iç sahada oynayacak.
Fikstüre göre Fenerbahçe, B Grubu'nda 3 maçının 2'sini deplasmanda oynayacak.
Fikstüre göre Galatasaray C Grubu'nda 3 maçının 2'sini iç sahada oynayacak.
Fikstüre göre Beşiktaş D Grubu'nda 3 maçının 2'sini deplasmanda oynayacak.
Grup aşamasında ilk maçlar 7-8-9 Ocak, ikinci maçlar 4-5-6 Şubat, üçüncü ve son maçlar ise 25-26-27 Şubat 2025 tarihlerinde oynanacak.
Gruplarında ilk iki sırayı alan toplam 8 takım çeyrek finale kalmaya hak kazanacak. Kupada final mücadelesi ise 14 Mayıs 2025'te gerçekleştirilecek.