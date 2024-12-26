Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan başlıyor! İşte ilk haftanın maç programı

Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında ilk hafta maçlarının programı belli oldu. 7-9 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak maçlar, futbolseverleri heyecanlı karşılaşmalarla buluşturacak.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan başlıyor! İşte ilk haftanın maç programı - Resim: 1

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında ilk hafta maçlarının programını açıkladı. 7, 8 ve 9 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak mücadeleler, futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşatacak.

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Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan başlıyor! İşte ilk haftanın maç programı - Resim: 2

İlk hafta maçları, 7 Ocak’ta başlarken, 9 Ocak’ta sona erecek. İşte grup aşamasının ilk haftasında oynanacak karşılaşmalar:

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Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan başlıyor! İşte ilk haftanın maç programı - Resim: 3

7 Ocak Salı

A Grubu:

13.00 MKE Ankaragücü-İskenderunspor (Eryaman)

15.30 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor (Atatürk Olimpiyat)

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Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan başlıyor! İşte ilk haftanın maç programı - Resim: 4

D Grubu:

19.00 Net Global Sivasspor-Beşiktaş (BG Grup 4 Eylül)

21.00 Onvo Antalyaspor-Kocaelispor (Corendon Airlines Park Antalya)

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Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan başlıyor! İşte ilk haftanın maç programı - Resim: 5

8 Ocak Çarşamba

D Grubu:

13.00 Kırklarelispor-Sipay Bodrum FK (Kırklareli Atatürk)

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Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan başlıyor! İşte ilk haftanın maç programı - Resim: 6

C Grubu:

15.30 ikas Eyüpspor-Boluspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.30 Galatasaray-RAMS Başakşehir (RAMS Park)

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Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan başlıyor! İşte ilk haftanın maç programı - Resim: 7

A Grubu:

18.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Papara Park)

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Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan başlıyor! İşte ilk haftanın maç programı - Resim: 8

9 Ocak Perşembe

B Grubu:

13.00 Erzurumspor FK-Göztepe (Erzurum Kazım Karabekir)

18.00 Gaziantep FK-Uğur Okulları İstanbulspor (Gaziantep)

20.30 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)

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Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan başlıyor! İşte ilk haftanın maç programı - Resim: 9

C Grubu:

15.30 Ahlatcı Çorum FK-TÜMOSAN Konyaspor (Çorum Şehir)

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