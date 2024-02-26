Ziraat Türkiye Kupası'nda maçların hakemleri belli oldu! İşte çeyrek final müsabakalarını yönetecek isimler
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor. 27-28 ve 29 Şubat tarihlerinde oynanacak çeyrek final maçlarında görev yapacak hakemler TFF tarafından duyuruldu. İşte zorlu müsabakalarda düdük çalacak isimler...
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turunun ardından kupada son 8 takım arasına adını yazdıran ekipler belli olmuştu.
Son 16 turunda oynanan karşılaşmalarda rakiplerini mağlup etmeyi başaran Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, MKE Ankaragücü, RAMS Başakşehir, TÜMOSAN Konyaspor ve VavaCars Fatih Karagümrüka adını çeyrek finale yazdırmayı başarmıştı.
Son 8 takımın belli olmasının ardından kura çekimi gerçekleştirilmiş ve yarı finale kalabilmek için oynanacak maçlardaki eşleşmeler belli olmuştu.
ÇEYREK FİNAL MAÇLARININ HAKEMLERİ AÇIKLANDI!
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler de belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, kupada çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
27 Şubat Salı:
20.45 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: Bahattin Şimşek