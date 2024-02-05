Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı başlıyor! İşte oynanacak karşılaşmaların tarihleri

Ziraaat Türkiye Kupası'nda heyecan son 16 turu maçlarıyla devam edecek. Karşılaşmalar 6-7-8 Şubat tarihlerinde tek maç usulüne göre oynanacak. İşte zorlu müsabakaların tarih ve saatleri...

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı başlıyor! İşte oynanacak karşılaşmaların tarihleri

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2023-2024 sezonu heyecanı devam ediyor. Kupada hafta içi oynanacak son 16 turu maçlarıyla birlikte çeyrek finale yükselen ekipler belli olacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre son 16 turu maçları 6-7-8 Şubat tarihlerinde tek maç usulüne göre yapılacak.

Futbolseverler, karşılaşmaların tarihlerini ve saatlerini araştırmaya başladı. İşte TFF'nin açıkladığı Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu programı:

6 Şubat Salı:

14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Yılport Samsunspor (A SPOR)
17.30 MKE Ankaragücü-Anagold 24Erzincanspor (A SPOR)
20.45 Galatasaray-Teksüt Bandırmaspor (A SPOR)

7 Şubat Çarşamba:

14.30 EMS Yapı Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor (A SPOR)
17.30 RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor (A SPOR)
20.45 Gaziantep FK-Fenerbahçe (A SPOR)

8 Şubat Perşembe:

17.30 Gençlerbirliği-Trabzonspor (A SPOR)
20.45 Bitexen Antalyaspor-Beşiktaş (A SPOR)

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# ziraat türkiye kupası # son 16 turu # A Spor
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