Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı başlıyor! İşte oynanacak karşılaşmaların tarihleri
Ziraaat Türkiye Kupası'nda heyecan son 16 turu maçlarıyla devam edecek. Karşılaşmalar 6-7-8 Şubat tarihlerinde tek maç usulüne göre oynanacak. İşte zorlu müsabakaların tarih ve saatleri...
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2023-2024 sezonu heyecanı devam ediyor. Kupada hafta içi oynanacak son 16 turu maçlarıyla birlikte çeyrek finale yükselen ekipler belli olacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre son 16 turu maçları 6-7-8 Şubat tarihlerinde tek maç usulüne göre yapılacak.
Futbolseverler, karşılaşmaların tarihlerini ve saatlerini araştırmaya başladı. İşte TFF'nin açıkladığı Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu programı:
6 Şubat Salı:
14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Yılport Samsunspor (A SPOR)
17.30 MKE Ankaragücü-Anagold 24Erzincanspor (A SPOR)
20.45 Galatasaray-Teksüt Bandırmaspor (A SPOR)
7 Şubat Çarşamba:
14.30 EMS Yapı Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor (A SPOR)
17.30 RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor (A SPOR)
20.45 Gaziantep FK-Fenerbahçe (A SPOR)
8 Şubat Perşembe:
17.30 Gençlerbirliği-Trabzonspor (A SPOR)
20.45 Bitexen Antalyaspor-Beşiktaş (A SPOR)
Kaynak: Anadolu Ajansı