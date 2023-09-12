12 Eylül Amerikancı darbesinden siyasilerin unutulmaz fotoğrafları
12 Eylül 1980... Türkiye tarihinin en karanlık günlerinden biri. Amerikancı darbe, Türkiye'nin siyasi ve toplumsal dokusunda hâlâ izleri sürülebilen etkiler bıraktı. 12 Eylül 1980 Amerikancı darbesi sırasında çekilen, hafızalarda iz bırakan fotoğrafları sizler için derledik.
12 Eylül 1980, Amerikancıların iktidarı zorla ele geçirdiği tarih. Kenan Evren ve beraberindekiler, ABD'nin neoliberal dayatması 24 Ocak kararlarının uygulanması için yönetime el koydu. 12 Eylül 1980'de yönetime el koyan Amerikan'ın "bizim oğlanları" beraberinde Turgut Özal ekonomisini de taşıdı. Siyasilerin tutuklanırken, yargılanırken çekilen fotoğrafları 12 Eylül Amerikancı darbesinin iç yüzünü anlatan en iyi fotoğraflar.
İşte, Türkiye tarihinin en karanlık günü olarak anılan 12 Eylül 1980 darbesinin unutulmaz fotoğrafları...
12 EYLÜL DARBESİNDE SİYASİLERİN UNUTULMAZ FOTOĞRAFLARI
Amerika'nın Türkiye'de gerçekleştirdiği en kanlı darbelerden olan 12 Eylül 1980 askeri darbesinin mimarı Milli Güvenlik Konseyi (MGK) Başkanı ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren, ilk basın toplantısını 12 Eylül 1980'de TBMM'de yaptı.
12 Eylül 1980 askeri darbesine, Genelkurmay Başkanı Org. Evren'le birlikte imza atan Milli Güvenlik Konseyi üyeleri, Deniz kuvvetleri Komutanı Ora. Nejat Tümer, Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Nurettin Ersin, Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Tahsin Şahinkaya ve Jandarma Genel Komutanı Org. Sedat Celasun.
Dönemin Türkiye İşçi Köylü Partisi (bugünkü Vatan Partisi) Genel Başkanı Doğu Perinçek, 4 Aralık 1980'de Konya ve İstanbul Cumhuriyet Savcılıklarının istemi üzerine Ankara Cumhuriyet Savcılığına getirildi.