12 Eylül Amerikancı darbesinden siyasilerin unutulmaz fotoğrafları

12 Eylül 1980, Amerikancıların iktidarı zorla ele geçirdiği tarih. Kenan Evren ve beraberindekiler, ABD'nin neoliberal dayatması 24 Ocak kararlarının uygulanması için yönetime el koydu. 12 Eylül 1980'de yönetime el koyan Amerikan'ın "bizim oğlanları" beraberinde Turgut Özal ekonomisini de taşıdı. Siyasilerin tutuklanırken, yargılanırken çekilen fotoğrafları 12 Eylül Amerikancı darbesinin iç yüzünü anlatan en iyi fotoğraflar.

İşte, Türkiye tarihinin en karanlık günü olarak anılan 12 Eylül 1980 darbesinin unutulmaz fotoğrafları...