2 bin yıl sonra gün ışığına çıktı!
Antalya'da 2 bin yıl sonra ortaya çıktı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aspendos Antik Kenti'nde devam eden arkeolojik kazılarda yeni yerler bulunduğunu duyurdu.
Bakan Ersoy, Aspendos Antik Kenti'nde 'Geleceğe Miras Projesi' çerçevesinde gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda Roma dönemine ait iki heykelin ortaya çıkarıldığını duyurdu ve kazı çalışmalarının durmaksızın devam ettiğini belirtti.
Aspendos Antik Kenti, Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan ve tarih öncesi dönemlere dayanan bir kent. Bu kent, özellikle Roma dönemine ait tiyatrosuyla ünlü.
Zeus ve Aphrodite'nin heykeli, son dönemlerde ortaya çıkarılan tarihi kalıntılar arasında heyecan verici olmanın yanında; tarihe ışık tutacak önemli bir bulgu gibi görünüyor.
Geçtiğimiz günlerde de Denizli'nin tarihi zenginliklerinden biri olan UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Laodikeia Antik Kenti'nde, Yunan mitolojisinin temizlik ve sağlık tanrıçası olarak bilinen Hygieia'nın heykeli bulunmuştu.
Ersoy yaptığı paylaşımda, 'Gelecek nesillere miras bırakmak amacıyla çalışıyoruz. Aspendos Antik Kenti'nde yürütülen 'Geleceğe Miras Projemiz' kapsamında Roma İmparatorluk Dönemi'ne ait iki etkileyici heykel bulduk.