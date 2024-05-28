2 bin yıl sonra gün ışığına çıktı!

Aspendos Antik Kenti, Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan ve tarih öncesi dönemlere dayanan bir kent. Bu kent, özellikle Roma dönemine ait tiyatrosuyla ünlü.

Zeus ve Aphrodite'nin heykeli, son dönemlerde ortaya çıkarılan tarihi kalıntılar arasında heyecan verici olmanın yanında; tarihe ışık tutacak önemli bir bulgu gibi görünüyor.