6-7 Eylül olaylarının perde arkası! Olaylar nasıl başladı?
Tarihe kara bir leke olarak geçen 6-7 Eylül olayları Gladyo’nun ilk eylemiydi. 6- 7 Eylül günleri çoğu Rum ve Ermenilere ait 5 bin 583 işyeri ve ev tahrip edilmiş ve yağmalanmış, 3 kişi öldürülmüş, 30 kişi yaralanmış; 73 kilise, 1 havra, 8 ayazma, 2 manastır yıkılmış ve yakılmıştı.
Takvim yaprakları 15 Ağustos 1955'i gösteriyordu. İstanbul'da Rum ve Ermeni ailelerin kapılarına gizli eller tarafından haç işareti çizildiği fark edildi. Kışkırtma girişimlerinin peş peşe yaşandığı o günlerde Gladyo bir eylemin daha fişeğini ateşledi.
6-7 EYLÜL OLAYLARINI BAŞLATAN EKSPRES GAZETESİ'NİN YALANI
6 Eylül günü Demokrat Parti Milletvekili Mithat Perin'in, Ekspres gazetesinde, Atatürk'ün Selanik'teki evine bomba atıldığı haberiyle intikam çağrıları yayımlandı.
Yıllar sonra 1991'de Özel Harp Dairesi Başkanı Org. Sabri Yirmibeşoğlu'nun "Bir Özel Harp Dairesi işi" olduğunu açıkladığı, "Muhteşem bir örgütlenmeydi ve amaca ulaşmıştı." diyeceği tertibin ilk kıvılcımı çakıldı.
PROVOKASYON ETKİLİ OLDU
Taksim'de büyük kalabalıklar toplandı. Müslüman olmayanların çevredeki işyerlerine saldırı ve yağma eylemleri başladı. Saldırılar hızla bütün İstanbul'a yayıldı. Yıkıcı eylemler İzmir'e de sıçradı.