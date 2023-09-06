6-7 Eylül olaylarının perde arkası! Olaylar nasıl başladı?

Takvim yaprakları 15 Ağustos 1955'i gösteriyordu. İstanbul'da Rum ve Ermeni ailelerin kapılarına gizli eller tarafından haç işareti çizildiği fark edildi. Kışkırtma girişimlerinin peş peşe yaşandığı o günlerde Gladyo bir eylemin daha fişeğini ateşledi.