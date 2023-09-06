6-7 Eylül olaylarının perde arkası! Olaylar nasıl başladı?

Tarihe kara bir leke olarak geçen 6-7 Eylül olayları Gladyo’nun ilk eylemiydi. 6- 7 Eylül günleri çoğu Rum ve Ermenilere ait 5 bin 583 işyeri ve ev tahrip edilmiş ve yağmalanmış, 3 kişi öldürülmüş, 30 kişi yaralanmış; 73 kilise, 1 havra, 8 ayazma, 2 manastır yıkılmış ve yakılmıştı.

# 6-7 eylül olayları # Demokrat Parti # MİT
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6-7 Eylül olaylarının perde arkası! Olaylar nasıl başladı? - Resim: 1

Takvim yaprakları 15 Ağustos 1955'i gösteriyordu. İstanbul'da Rum ve Ermeni ailelerin kapılarına gizli eller tarafından haç işareti çizildiği fark edildi. Kışkırtma girişimlerinin peş peşe yaşandığı o günlerde Gladyo bir eylemin daha fişeğini ateşledi.

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6-7 Eylül olaylarının perde arkası! Olaylar nasıl başladı? - Resim: 2

6-7 EYLÜL OLAYLARINI BAŞLATAN EKSPRES GAZETESİ'NİN YALANI

6 Eylül günü Demokrat Parti Milletvekili Mithat Perin'in, Ekspres gazetesinde, Atatürk'ün Selanik'teki evine bomba atıldığı haberiyle intikam çağrıları yayımlandı.

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6-7 Eylül olaylarının perde arkası! Olaylar nasıl başladı? - Resim: 3

Yıllar sonra 1991'de Özel Harp Dairesi Başkanı Org. Sabri Yirmibeşoğlu'nun "Bir Özel Harp Dairesi işi" olduğunu açıkladığı, "Muhteşem bir örgütlenmeydi ve amaca ulaşmıştı." diyeceği tertibin ilk kıvılcımı çakıldı.

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6-7 Eylül olaylarının perde arkası! Olaylar nasıl başladı? - Resim: 4

PROVOKASYON ETKİLİ OLDU

Taksim'de büyük kalabalıklar toplandı. Müslüman olmayanların çevredeki işyerlerine saldırı ve yağma eylemleri başladı. Saldırılar hızla bütün İstanbul'a yayıldı. Yıkıcı eylemler İzmir'e de sıçradı.

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