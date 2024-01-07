81 İlin İsmi Nereden Geliyor? Çok Şaşıracaksınız...
Türkiye'de bulunan illerin isimlerinin nereden geldiğini hiç merak ettiniz mi? Yaşadığınız şehir ya da memleketinizin isminin kökenini öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız. İşte milattan önceye dayanan il isimlerinin tarihsel kökeni...
Anadolu toprakları bünyesinde tarihte birçok kent devletinin, uygarlığın ve imparatorluğun izlerini taşıyor.
Peki günümüzde 81 ilin isminin nereden geldiğini merak ettiniz mi?
İşte 81 ilin tarihsel kökeni...
ADANA
Bir efsaneye göre Uranüs'ün oğulları Adanus ile Sarus Tarsuslular ile savaşarak şu anki Adana'nın içinde olduğu bölgeyi almışlardır. Uranüs da oğullarını ödüllendirmek için Adanus'un ismini bölgeye, Sarus'un ismini de şu an Seyhan olarak bilinen nehre vermiştir.
ADIYAMAN
İki vadi arasında bulunan şehre önceki zamanlarda güzel vadi anlamına gelen Vadi-i Leman deniyordu. Zaman içerisinde söylemde oluşan değişiklikle Vadi-i Leman Adıyaman'a dönüşmüştür. 1.Selim zamanından beri şehre Adıyaman denmektedir.
AFYONKARAHİSAR
Hisar kelimesi kuşatma anlamına gelmektedir, karahisar ise acılarla, zorluklarla elde edilen yer anlamında kullanılır. Bu bölge de zorluklarla elde edildiği için ilk zamanlarda karahisar olarak anılmaktaymış. Zaten bölgede de inşa edilmiş kaleler vardır. Osmanlı döneminde de bu bölge karahisar olarak biliniyormuş.
1061 yılında bölgede afyon yetiştirilmesi ile karahisar kelimesinin önüne afyon eklenmiş, daha sonrasında yeniden çıkarılmıştır. 2005 yılına kadar da Afyon olarak bilinen şehrin ismine karahisar yeniden getirilmiştir.