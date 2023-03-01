ABD'nin unutamadığı gün: 1 Mart
1 Mart 2003 Tezkeresi ile Irak'a, Türkiye üzerinden cephe açmayı düşünen ABD, Türkiye'nin Güneydoğu'suna 65 bin asker konuşlandıracak, liman ve havaalanlarını kullanacaktı. Tezkereye karşı harekete geçen İşçi Partisi (Vatan Partisi), Ulusal Kanal ve Aydınlık yayınlarıyla Türkiye halkının sesi oldu.
1 Mart 2003 Tezkeresi ile Irak'a, Türkiye üzerinden cephe açmayı düşünen ABD, Türkiye'nin Güneydoğu'suna 65 bin asker konuşlandıracak, liman ve havaalanlarını da kullanacaktı. Türkiye'nin bir anlamda işgali demek olan Tezkereye karşı harekete geçen İşçi Partisi (Vatan Partisi), Ulusal Kanal ve Aydınlık yayınlarıyla Türk halkının sesi oldu.
TEZKERE NEYİ HEDEFLİYORDU?
1 Mart 2003 ABD Tezkeresi kısa yoldan Diyarbakır’dan Musul-Kerkük’e uzanan bir Kürdistan’ın ABD koruması altında çabucak inşasını hedefliyordu. Tezkere içeriği ise şöyleydi:
TBMM'den, gereği, kapsamı, sınırı ve zamanı Anayasanın 117'nci maddesine göre millî güvenliğin sağlanmasından ve Silahlı Kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından Yüce Meclise karşı sorumlu bulunan hükûmet tarafından belirlenecek şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'a gönderilmesine; etkili bir caydırıcılığın sürdürülmesi amacıyla Kuzey Irak'ta bulunacak bu kuvvetlerin gerektiğinde belirlenecek esaslar dairesinde kullanılmasına ve muhtemel bir askeri harekat çerçevesinde yabancı silahlı kuvvetlere mensup hava unsurlarının Türk hava sahasını Türk makamları tarafından belirlenecek esaslara ve kurallara göre kullanmaları için gerekli düzenlemelerin Hükümet tarafından yapılmasına, Anayasanın 92'nci maddesi uyarınca 6 ay süreyle izin verilmesi istendi.
Tezkerede, en fazla 62 bin yabancı askeri personelin 6 ay süreyle Türkiye'de bulunması öngörülüyordu. Yabancı kuvvetlerin hava unsurları 255 uçak ve 65 helikopteri aşamayacaktı.
Türkiye bu plana direndi. TBMM 1 Mart Tezkeresi ve planı çöpe attı.
15 TEMMUZ 1 MART'IN İNTİKAMI
Emekli Kurmay Albay Ziya Burcuoğlu, 1 Mart Tezkeresi'nin kabul edilmemesiyle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:
- 15 Temmuz darbe girişiminin ABD destekli bir terör olayı olduğunu öne sürerek, “Bu tamamen, 1 Mart tezkeresinin intikamıdır. 1 Mart 2003 yılında ABD Irak’a Türkiye üzerinden girecekti. Ancak tezkere meclisten geçmedi. Bunun suçlusu olarak askeri gördü ve FETÖ’yü kullanarak bunu gerçekleştirdi. Bu bir nevi 1 Mart tezkeresinin de intikamıdır.
"BASINA PARA DAĞITILDI"
Tezkere öncesi ABD'nin Türkiye'de 125 milyon dolar dağıttığı yazıldı. Hürriyet gazetesi başyazarı Oktay Ekşi 18 Şubat 2003 günü yazdığı yazıda “Amerikalılar artık nezaketi bırakmış görünüyorlar” diyerek tanıştığı bir ABD'li diplomatın şu sözlerini aktardı: “İsteklerini Aralık ayında Türkiye'ye iletirken bunu bir 'rica' şeklinde değil daha 'dayatmacı' bir ifade ile söylediklerine çoktan pişman olmuşlar. Şimdi ya bu ayın 18'ine kadar Meclis'ten gerekli izni çıkartırsınız, yahut 50 yıllık dostluğu unutursunuz.”