Bir zamanlar Amerika'da sadece kadınlara uygulanmış 9 ilginç yasak
Kimileri tarafından "özgürlükler ülkesi" olarak adlandırılan Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçek bundan çok farklı. Köleliğin uzun yıllar devam ettiği ABD'de bir zamanlar kadınlara da uygulanan çok ilginç yasaklar vardı. İşte ABD'de kadınlara karşı uygulanan en ilginç yasaklar...
1975 yılına kadar kadınlar mahkeme jürilerinde görev alamıyorlardı. Kadınların bu kritik kararları vermek için çok duygusal oldukları düşünülüyor öte yandan da mahkemede geçirecekleri zaman boyunca ev işlerinden uzak kalmalarından korkuyorlardı.
1950 yılında doğum kontrol hapı çıktıktan sonra, bu hapın sadece zorunlu hastalık hallerinde kullanılmasına izin verilmişti. 1957'larda bu yasak daha esnetildi ve sadece evli kadınların kullanmasına izin verildi. Sonra ise tamamen serbest bırakıldı.
1920'lerde kadınların belirli bir uzunluğun altında mayo giymesi yasaktı. Hatta sadece bu nedenden dolayı Avustralyalı bir profesyonel yüzücü Amerika'da tutuklanmıştı.
1978'den önce hamile kadınların işte çalışması neredeyse yasaktı. İşverenler hamile kadınları sadece hamile oldukları gerekçesiyle işten atabiliyorlardı. 1978'de doğum izninin çıkması ile bu hak ortadan kalktı.