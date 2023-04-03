Anatoli Karpov'un dünya satranç şampiyonluğu (3 Nisan 1975) | Prof. Dr. Haluk Eraksoy yazdı
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Haluk Eraksoy, geçmişte 3 Nisan tarihine ait bir konuyu sosyal medya hesabından yazdı. İşte Prof. Dr. Haluk Eraksoy'un Anatoli Karpov'un dünya satranç şampiyonluğu ile ilgili yazdığı yazı...
Rus Büyük Usta (GM) Anatoli Karpov, kendisiyle oynamak için ileri sürdüğü istekleri reddedilen Bobby Fischer'in yerine, 48 yıl önce bu gün hükmen dünya satranç şampiyonu oldu (3 Nisan 1975)
DÜNYA SATRANÇ FEDERASYONU’NUN KURALLARINI TANIMASI İÇİN FISCHER’E VERDİĞİ SÜRE DOLDU
Dünya Şampiyonu Fischer’in, Dünya Satranç Federasyonu (FIDE)’nun her iki oyuncuya verdiği sürenin sonunda FIDE kurallarını tanımayacağını açıklaması karşısında, FIDE Başkanı Hollandalı Max Euwe, Fischer’in unvanının geri alındığını ve yeni dünya şampiyonunun Karpov olduğunu ilan etti. Fischer, Karpov'la yapacağı unvan maçı için birtakım koşullar ileri sürmüştü. Yalnız 10 galibiyeti (beraberlikler sayılmaksızın) önce kim alırsa, maçı onun kazanmış sayılmasını değil; skor 9-9’a geldiği takdirde, unvanın kendisinde kalmasını da istemişti. FIDE, Fischer’in bu isteklerini reddetmiş ve maçı FIDE kurallarına göre yapacaklarını kabul etmeleri için her iki oyuncuya 1 Nisan 1975’e kadar süre vermişti.
KARPOV BÜYÜK USTA UNVANINI 19 YAŞINDAYKEN ELDE ETTİ
23 Mayıs 1951'de doğan Karpov, dört yaşında satranç oynamayı öğrenmiş; 11 yaşında usta adayı olmuştu. 1969'da Dünya Gençler Şampiyonluğunu kazanarak Uluslararası Usta (IM) unvanını kazanmıştı. 1968’de Moskova Devlet Üniversitesi’nde başladığı Matematik öğrenimini bırakarak, antrenörü GM Semyon Furman’a yakın olabilmek için, Leningrad Devlet Üniversitesi’ne geçmiş ve burada Ekonomi öğrenimini tamamlamıştı. 1970’teki bir uluslararası turnuvada da GM unvanını elde etmişti.
KARPOV, ESKİ DÜNYA ŞAMPİYONU SPASKİ’Yİ YENEREK FİNALE KALDI
Leningrad Interzonal’inde birinciliği paylaştıktan sonra Karpov, 1974’te oynadığı Adaylar Turnuvası’ndaki ilk maçında Sovyet satranççı Lev Polugayevski’yi 3 galibiyet ve 5 beraberlik elde ederek yendi ve unvanını Fischer’e kaptırmış olan önceki şampiyon yurttaşı Boris Spaski’yle oynama hakkını kazandı. Spaski’ye karşı yarı finaldeki ilk oyunu yitirdiyse de dört galibiyet ve altı beraberlik elde ederek maçı kazandı ve finale kaldı.
FİNALDE KORÇNOY’U YENEN KARPOV, FISCHER’LE UNVAN MAÇI YAPMAYA HAK KAZANDI
Adaylar Turnuvasının finalinde yurttaşı Viktor Korçnoy’la Moskova’da karşılaşan Karpov daha ikinci oyunda Sicilya Savunması’nın Dragon Varyantı’yla 1-0 öne geçmişti. Daha sonra altıncı oyunu da Karpov kazanmış; bunu izleyen 10 oyun ise beraberlikle bitmişti. Korçnoy, 17. oyunda elde ettiği kazanç pozisyonunu kaçırınca, Karpov karşısında 3-0 geriye düşmüştü. Korçnoy, 19. oyunda uzun süren bir oyun sonundan üstün çıkmış; iki oyun sonra ise Karpov’un yaptığı hatalı bir hamle sayesinde hızlı bir galibiyet daha almıştı. Sonraki üç oyun ise berabere bitmişti. Maçı bitiren son oyunda Karpov beraberlik önerisini kabul ederken daha iyi bir pozisyondaydı. Böylece Karpov, üç galibiyet, iki yenilgi ve 19 beraberlikle Korçnoy’a karşı üstünlük sağlamış ve Fischer’le unvan maçı yapmaya hak kazanmıştı.