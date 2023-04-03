Anatoli Karpov'un dünya satranç şampiyonluğu (3 Nisan 1975) | Prof. Dr. Haluk Eraksoy yazdı

FİNALDE KORÇNOY’U YENEN KARPOV, FISCHER’LE UNVAN MAÇI YAPMAYA HAK KAZANDI

Adaylar Turnuvasının finalinde yurttaşı Viktor Korçnoy’la Moskova’da karşılaşan Karpov daha ikinci oyunda Sicilya Savunması’nın Dragon Varyantı’yla 1-0 öne geçmişti. Daha sonra altıncı oyunu da Karpov kazanmış; bunu izleyen 10 oyun ise beraberlikle bitmişti. Korçnoy, 17. oyunda elde ettiği kazanç pozisyonunu kaçırınca, Karpov karşısında 3-0 geriye düşmüştü. Korçnoy, 19. oyunda uzun süren bir oyun sonundan üstün çıkmış; iki oyun sonra ise Karpov’un yaptığı hatalı bir hamle sayesinde hızlı bir galibiyet daha almıştı. Sonraki üç oyun ise berabere bitmişti. Maçı bitiren son oyunda Karpov beraberlik önerisini kabul ederken daha iyi bir pozisyondaydı. Böylece Karpov, üç galibiyet, iki yenilgi ve 19 beraberlikle Korçnoy’a karşı üstünlük sağlamış ve Fischer’le unvan maçı yapmaya hak kazanmıştı.