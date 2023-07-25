Antik bilgelik salonları: 7 olağanüstü antik kütüphane
Tarih boyunca, dünyanın en güçlü yöneticilerinden bazıları tek bir gerçeği kabul etti: bilgi güçtür. Bu gerçek, onların bilgi arayışına ve insan bilgeliğinin korunmasına yönelik anıtsal vasiyetler inşa etmelerine yol açtı.
Antik dünya, her biri binlerce ve binlerce metin içeren çok sayıda büyük kütüphaneye ev sahipliği yapıyordu. Bu eski kütüphaneler, medeniyetin sütunları olarak duran, entelektüel gelişimi besleyen ve keşif alevlerini ateşleyen öğrenme fenerleri haline geldi. Ne yazık ki, hemen hemen hepsi sonunda yok edildi, sıklıkla unutuldu ve tarihe karıştı. İşte antik dünyanın en büyük 7 kütüphanesi ve nasıl kayboldukları.
1- İSKENDERİYE KÜTÜPHANESİ - EN ÜNLÜSÜ
Elbette Antik Dünyanın en ünlü kütüphanesi olan İskenderiye Kütüphanesi ile başlıyoruz . MÖ 3. Yüzyılda kurulan, antik dünyada bilgi arayışını simgeleyen efsanevi bir kurumdu.
Kraliyet Sarayı'nın arazisi içinde yer alan otel, Büyük İskender'in ölümünden sonra I. Ptolemy tarafından yaptırılmıştır. Basit bir kütüphaneden çok bir üniversiteye benzeyen, ilham perilerine adanmış çeşitli tapınakların yanı sıra konferans salonları, gözlemevleri, müzeler ve hatta bir hayvanat bahçesi vardı. Kütüphanenin Platon, Aristoteles ve Homer'in eserleri de dahil olmak üzere tüm Yunan edebiyatına sahip olduğu söylenir.
Bir öğrenme ve araştırma merkezi olarak ününden etkilenen kütüphaneye farklı geçmişlerden akademisyenler akın etti. İskenderiye Kütüphanesi, çeşitli disiplinlerin ilerlemesine katkıda bulunan Öklid, Arşimet ve Eratosthenes gibi aydınları cezbetti.