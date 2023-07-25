Antik bilgelik salonları: 7 olağanüstü antik kütüphane

Antik dünya, her biri binlerce ve binlerce metin içeren çok sayıda büyük kütüphaneye ev sahipliği yapıyordu. Bu eski kütüphaneler, medeniyetin sütunları olarak duran, entelektüel gelişimi besleyen ve keşif alevlerini ateşleyen öğrenme fenerleri haline geldi. Ne yazık ki, hemen hemen hepsi sonunda yok edildi, sıklıkla unutuldu ve tarihe karıştı. İşte antik dünyanın en büyük 7 kütüphanesi ve nasıl kayboldukları.