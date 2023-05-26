Antik Mısır'da tanrılar hangi hayvanı teknede taşıyordu?
Antik çağlara merakınız varsa Mısır piramitleri ve Mısır tanrıları ile ilgileniyorsunuz demektir. Mısır tanrılarının sembollerine göz gezdirdiniz mi? Fark edeceğiniz birçok ayrıntı bulabilirsiniz umarım veya hep aynı şeyleri görme olasılığınız yüksek olabilir. teknede taşıdıkları neydi?
ANTİK MISIRDA BOK BÖCEĞİ
Antik Mısır'ın en tanınmış imgelerinden biridir. Böcek günlerini, dişi böceğin içine yumurtalarını bıraktığı gübre toplarını yuvarlayarak ve işleyerek geçirir. Gübre larvalara sadece güvenli bir yuva değil, aynı zamanda gelişirken beslenebilecekleri bir yer de sağlar. Dişi böcek, yavrular yetişkin olarak yüzeye çıkana kadar küf ve mantarları yok ederek topla ilgilenir. Böceğin yaşamını sürdürmesi için beslenme amacıyla ikinci bir top kullanılır. Bu top böceğin arka ayakları tarafından yerde yuvarlanır ve daha sonra bir yeraltı odasına bırakılır.
ANTİK MISIR GÜBRE BÖCEĞİ GÖRSELİ
Bu görsel imgeden, bok böceği böceğinin yeni doğan sabah güneşi diskini akşam kaybolana ya da ölene kadar gökyüzünde yuvarladığı, ancak ertesi sabah yeniden doğduğu fikri oluşmuştur. Buna ek olarak, gübre toplarından yeni böceklerin ortaya çıkışına tanık olmak, bok böceklerinin yeniden doğuş ve yenilenme ile ilgili çağrışımlarını daha da güçlendirecektir. Eski insanlar bok böceğinin bu şekilde kendiliğinden oluştuğuna inanıyor gibiydiler.
KHEPRİ FİGÜRÜ
Bok böceğinin, kendi doğumunu gerçekleştirebilen 'sabah güneşi tanrısı' Khepri'nin bedenine bürünmesine neden olan da bu metaforlardı. Khepri genellikle omuzlarına bütün bir böcek yerleştirilmiş bir erkek figürü olarak tasvir edilirdi. Bu, bir insan bedeninin üzerinde sadece hayvanın başını kullanan diğer melez tanrılardan farklı bir biçim alırdı. Khepri, asıl yaratıcı ve güneş tanrısı Ra'nın bir yardımcısı olarak yaratılış ve yeni yaşamla ilişkilendirilirdi.
BOK BÖCEĞİ TAŞI
Bok böceklerinin eski Mısırlılar için çeşitli işlevleri vardı ve çeşitli şekillerde bulunurlardı. Bokb öceği muskası türü de kalp bokböceği şeklindeydi. Bunların üzerine Ölüler Kitabı'ndan bir bölüm yazılır ve mumyanın üzerine ya da yakınına yerleştirilirdi. Kalp bokböceğinin işlevi, ölen kişinin kalbinin yeraltı dünyasındaki yargılama sırasında sahibine karşı konuşmasını önlemekti. Bu, kişinin Osiris Krallığı'na güvenli bir şekilde geçmesi için çok önemliydi. Kalp bokböceğinin ölünün hafızasını ve duyarlılığını kontrol edebildiği düşünülürdü. Büyük bokböcekleri kraliyet ailesi tarafından duyurular yapmak için de kullanılırdı. Bunlar hatıra bokböcekleri olarak bilinirdi. Bu yöntemle, kraliyetin başarılarına dair haberler bir tür propaganda olarak halk arasında yayılabiliyordu. Bunu onlar için yapacak internet ya da televizyon yoktu.