Antik Mısır'da tanrılar hangi hayvanı teknede taşıyordu?

BOK BÖCEĞİ TAŞI

Bok böceklerinin eski Mısırlılar için çeşitli işlevleri vardı ve çeşitli şekillerde bulunurlardı. Bokb öceği muskası türü de kalp bokböceği şeklindeydi. Bunların üzerine Ölüler Kitabı'ndan bir bölüm yazılır ve mumyanın üzerine ya da yakınına yerleştirilirdi. Kalp bokböceğinin işlevi, ölen kişinin kalbinin yeraltı dünyasındaki yargılama sırasında sahibine karşı konuşmasını önlemekti. Bu, kişinin Osiris Krallığı'na güvenli bir şekilde geçmesi için çok önemliydi. Kalp bokböceğinin ölünün hafızasını ve duyarlılığını kontrol edebildiği düşünülürdü. Büyük bokböcekleri kraliyet ailesi tarafından duyurular yapmak için de kullanılırdı. Bunlar hatıra bokböcekleri olarak bilinirdi. Bu yöntemle, kraliyetin başarılarına dair haberler bir tür propaganda olarak halk arasında yayılabiliyordu. Bunu onlar için yapacak internet ya da televizyon yoktu.