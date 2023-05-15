Antik seçimlerde nasıl oy kullanılıyordu?

Tarihçiler, dünyanın ilk ve tek doğrudan demokrasi örneğinden biri olan Atina’dan ve zengin sınıfların işçilerden daha fazla etkiye sahip olduğu bir yarı-demokrasi olan Roma Cumhuriyeti’nden bazı ilgi çekici ayrıntıları bir araya getirdiler.

Hem Atina’da hem de Roma’da demokratik sürece katılım (Yunanca dēmokratia “halkın gücü” anlamına geliyor) özgür erkek vatandaşlar olan demoslarla sınırlıydı. Kadınların ve köleleştirilmiş insanların oy hakkı yoktu.