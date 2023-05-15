Antik seçimlerde nasıl oy kullanılıyordu?
Modern demokrasilerin vatandaşları, seçim günü oy kullanmak için çeşitli yöntemler ve teknolojiler kullanıyor, peki eski ve antik zamanlarda insanlar seçimlere nasıl katılıyorlardı?
Tarihçiler, dünyanın ilk ve tek doğrudan demokrasi örneğinden biri olan Atina’dan ve zengin sınıfların işçilerden daha fazla etkiye sahip olduğu bir yarı-demokrasi olan Roma Cumhuriyeti’nden bazı ilgi çekici ayrıntıları bir araya getirdiler.
Hem Atina’da hem de Roma’da demokratik sürece katılım (Yunanca dēmokratia “halkın gücü” anlamına geliyor) özgür erkek vatandaşlar olan demoslarla sınırlıydı. Kadınların ve köleleştirilmiş insanların oy hakkı yoktu.
RASTGELE SEÇİM MAKİNESİ İLE SEÇİLEN TEMSİLCİLER
Indiana Üniversitesi’nden tarih profesörü ve “Antik Yunan Demokrasisi: Okumalar ve Kaynaklar”ın editörü Eric Robinson’un belirttiğine göre, Atina’da çok az seçim oluyordu, çünkü eski Atinalılar, seçimlerin, memur seçmedeki en demokratik yol olduğunu düşünmüyorlardı. “Bir demokrasinin, işleri yürütmek adına insanlara tam yetki vermesi ve sadece zenginleri değil, tüm halkı temsil etmesi için, insanları rastgele seçmek zorundalardı.”
Atinalılar, Atina’nın baş yönetim organı olan 500’ler Meclisi’nde kimin görev yapacağına karar vermek için rastgele örnekleme olarak bilinen bir sistem kullandılar. Atina’da 10 kabile vardı ve her kabile, 500’ler Meclisi’nde bir yıl boyunca hizmet verecek 50 vatandaş sağlamakla sorumluydu.
Her uygun vatandaşa kişiselleştirilmiş bir nişan verilirdi ve bu nişanlar, her kabileden konseye katılacak kişileri rastgele seçmesi için uzun süredir kayıp olan bir teknoloji (tüpler ve toplar içeren) kullanan “Kleroterion” adı verilen özel bir makineye yerleştirilirdi.
Kleroterion, Atina demokrasisinde jüri seçiminin adil ve yolsuzluk veya kayırmacılıktan uzak olmasını sağlayan önemli bir araçtı.
MECLİSTE: BİR ADAM BİR OY
Atina’da, tüm yasalar ve davalar, her erkek vatandaşın söz sahibi olduğu devasa bir demokratik yapı olan Meclis (ekklēsia) tarafından kararlaştırılırdı. 30.000 ila 60.000 Atina vatandaşından yaklaşık 6.000’i düzenli olarak Meclis toplantılarına katılır ve görev alırdı.
Meclis, “sıkıca bir arada” anlamına gelen Yunanca bir kelimeden türetilen ve 6.000 ila 13.000 kişilik kapasitesi olan Pnyx adlı doğal bir tepe amfitiyatrosunda toplanırdı.
San Diego Üniversitesi’nde siyaset bilimi profesörü ve “The People’s Government: An Introduction to Democracy” kitabının yazarı Del Dickson’a göre, Yunanlar bizim düşündüğümüz anlamda, oy kullanmak için bir okula ya da bir kuruma gideceğiniz seçimler yapmıyordu. Fiziksel olarak orada bulunmaları gerekiyordu. Cumhuriyet kelimesini buradan alıyoruz (res publica Latince’de ‘halka açık yer’ anlamına geliyor). Gidip diğer vatandaşlarla bir araya geliyorlar ve o gün Meclis’in önünde meseleleri karara bağlıyorlardı.