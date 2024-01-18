Atatürk hangi özerk devleti yıkmıştı? Asla unutmuyorlar...
Anadolu'nun hunhar Yunanlılarca işgalinin son evresi olan 30 Temmuz 1922 ve sonrasında gelişenler, emperyalistlerce kukla haline getirilmiş Yunanlıların asla unutamayacağı bir nitelik taşır. Her şey, o gün Hükümet Konağı balkonundan okunan bir anonsla başlar...
Yer İzmir Hükümet Konağı... Sabah saatlerinde işgalin her türlü acımasızlığına göğüs germiş halk, Batı Anadolu’da bir “İonya Devleti” kurulduğu anonsunu duyar.
Bu fikrin temelinde, Megali İdea yatar. Türkçe adıyla 'Büyük Fikir'...
Yunanlıların, Batı Anadolu, Adalar'ın tamamı, Kıbrıs ve İstanbul'u topraklarına katarak Yunanistan'ı Bizans günlerine geri getirme arayışı.
Yüzyıllardır bu fikrin gerçekleşmesi hayallerini kurdular.
Kurulan sözde İonya Devleti, on sekiz bin kilometre karelik bir alanı kapsayacak ve 1 buçuk milyon milyonluk bir nüfusa sahip olacaktı. Başkenti ise, ilan edildiği yer olan İzmir olarak kararlaştırılmıştı.
Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nda işgâle açık hale getirilmesi, Anadolu'daki Rumların iştahını kabarttı.
İngilizler ise bu noktada asıl ateşleyici rolünü üstleniyor, Türkleri Orta Asya'ya sürme hülyaları aşılıyordu.