Atatürk neden sağ elini göğsüne koyardı? İşte bilinmeyen anlamı

Mustafa Kemal Atatürk’ün yurt gezilerinde sıkça verdiği, sağ elini göğsüne hizaladığı pozlar yıllardır merak konusu oldu. Bazı çevreler bu duruşu farklı şekillerde yorumlasa da, aslında bu jestin anlamı ve kökeni oldukça net.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Atatürk neden sağ elini göğsüne koyardı? İşte bilinmeyen anlamı - Resim: 1

Atatürk, birçok fotoğrafında sağ elini parkasının veya ceketinin içine, göğüs hizasına yerleştirerek duruyor. Peki, bu duruşun arkasında ne yatıyor? Atatürk neden bu şekilde poz veriyordu?

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Atatürk neden sağ elini göğsüne koyardı? İşte bilinmeyen anlamı - Resim: 2

Bu pozun anlamı üzerine çeşitli iddialar bulunuyor. Bir görüşe göre, bu duruş Türk tarihiyle yakından bağlantılı “Bilge Kağan duruşu”nu temsil ediyor.

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Atatürk neden sağ elini göğsüne koyardı? İşte bilinmeyen anlamı - Resim: 3

Atatürk’ün manevi kızı Afet İnan’a Türk Tarihinin Anahatları isimli bir çalışma yaptırması, Atatürk’ün tarihi sembollere verdiği önemi gösteriyor. Ayrıca Osmanlı padişahlarından Orhan Gazi’nin de benzer bir duruş sergilediği biliniyor.

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Atatürk neden sağ elini göğsüne koyardı? İşte bilinmeyen anlamı - Resim: 4

Bazı yorumcular Atatürk’ün bu pozunu, Hacı Bektaş-ı Veli’nin tasavvufi anlayışıyla ilişkilendiriyor.

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Atatürk neden sağ elini göğsüne koyardı? İşte bilinmeyen anlamı - Resim: 5

Öte yandan tarihçi İlber Ortaylı, Atatürk’ün sağ elini göğsüne koyma duruşunun Napolyonik bir özellik olduğunu savunuyor. 

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Atatürk neden sağ elini göğsüne koyardı? İşte bilinmeyen anlamı - Resim: 6

Ortaylı’ya göre bu poz, özellikle Rusya ve Avrupa’da subaylar arasında yaygın bir duruş şekliydi. 

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Atatürk neden sağ elini göğsüne koyardı? İşte bilinmeyen anlamı - Resim: 7

Atatürk’ün de asker kökenli biri olarak bu tarz duruşları tercih ettiği belirtiliyor. 

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Atatürk neden sağ elini göğsüne koyardı? İşte bilinmeyen anlamı - Resim: 8

Ortaylı, “Napolyonik bir şeydir. Eski üniformalarda göğüs tutulurdu, çünkü düzgün duruş önemlidir” diyor.

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Atatürk neden sağ elini göğsüne koyardı? İşte bilinmeyen anlamı - Resim: 9

Osmanlı döneminde de subayların ellerini göğüs hizasına koyma gibi belirli duruş biçimleri vardı ve el pençe divan durmak pek tercih edilmezdi.

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Atatürk neden sağ elini göğsüne koyardı? İşte bilinmeyen anlamı - Resim: 10

Kısacası Atatürk’ün bu duruşu, gizli bir sembolden çok dönemin asker kökenli liderlerinin tercih ettiği bir jest olarak yorumlanabilir. 

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Atatürk neden sağ elini göğsüne koyardı? İşte bilinmeyen anlamı - Resim: 11

Yunan filozofu Aeschines’e göre de, önemli bir kişi ellerini açık tutmak yerine göğüs hizasında tutmalıydı; aksi kaba sayılırdı.

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Atatürk neden sağ elini göğsüne koyardı? İşte bilinmeyen anlamı - Resim: 12

Örneğin, Atatürk’ün ABD’li büyükelçi ile Amerikan halkına verdiği mesajda her iki eli de göğüs hizasında görülmektedir.

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Atatürk neden sağ elini göğsüne koyardı? İşte bilinmeyen anlamı - Resim: 13
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Atatürk neden sağ elini göğsüne koyardı? İşte bilinmeyen anlamı - Resim: 14
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