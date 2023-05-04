Atatürk vasiyetinde hangi ülkeyi işaret etti? İşte o ülke ve vasiyetteki büyük sır
Atatürk'ün vasiyetnamesinde dikkat çeken ayrıntı ne? 1937 yılında Başbakan Celal Bayar, Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras ve arkadaşı Kılıç Ali'ye ne söyledi? Türk Devrimi'nin tamamlanması noktasında hangi ülkeyi işaret etti?
Vasiyetname 28 Kasım 1938 tarihinde Ankara Üçüncü Sulh Hukuk Mahkemesi’nde açıldı. Altı maddelik vasiyetnamede başta Atatürk’ün kardeşi Makbule Hanım olmak üzere altı kişinin adı geçiyordu ama bir dönem çok yakınında olmuş o kişinin adı yoktu.
Hastalığına kesin teşhis konulduktan sonra 27 Mayıs 1938 tarihinde İstanbul’a gelen Atatürk ölümüne kadar günlerini Savarona yatıyla Dolmabahçe Sarayı’nda geçirdi. Hastalığına rağmen son ana kadar resmi ve özel kabullerini sürdüren Atatürk 5 Eylül 1938’de de vasiyetini kaleme aldı.
"BU BENİM VASİYETİMDİR"
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Hasan Rıza Soyak’ın Kocaeli Milletvekili hukukçu Selahattin (Salah) Yargı’yla birlikte hazırladığı taslakta gerekli düzeltmeleri yaptıktan sonra el yazısıyla yazdığı vasiyetini saraya çağırdığı İstanbul Altıncı Noteri İsmail Kunter’e, doktoru Neşet Ömer İrdelp ve Hasan Rıza Soyak’ın yanında teslim eden Atatürk notere, "Bu benim vasiyetimdir. Gerektiği zaman kanuni muamelesini yaparsınız" dedi.
Vasiyetname 28 Kasım 1938 tarihinde tereke işlerine bakan Ankara Üçüncü Sulh Hukuk Mahkemesi’nde saat 15.30’da Atatürk’ün kız kardeşi ve yasal mirasçısı Makbule (Atadan) Boysan, Adalet Bakanı Hilmi Uran, İçişleri Bakanı ve CHP Genel Sekreteri Refik Saydam, Dışişleri Bakanı Şükrü Saracoğlu ve Kütahya Milletvekili Mehmet Somer’in huzurunda açıldı.