Atatürk vasiyetinde hangi ülkeyi işaret etti? İşte o ülke ve vasiyetteki büyük sır

Vasiyetname 28 Kasım 1938 tarihinde Ankara Üçüncü Sulh Hukuk Mahkemesi’nde açıldı. Altı maddelik vasiyetnamede başta Atatürk’ün kardeşi Makbule Hanım olmak üzere altı kişinin adı geçiyordu ama bir dönem çok yakınında olmuş o kişinin adı yoktu.