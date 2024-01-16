Atatürk'ü mahkemeye verdi! 'Sefil iftiracı...'

Gün o gündür ki, Osmanlı subaylarının kendi rütbelerinden küçük işgalci subaylara selam vermek zorunda bırakıldığı, halkın her türlü aşağılanmaya maruz bırakıldığı karanlık dönemler.

Milli Mücadele arifesinde hava adeta ihanet kokarken, bir yerlerde ise birileri esir düşmüş bir ordunun subaylarını 'hırsızlık' ve 'haydutlukla' suçluyor, işgalci İngilizlere yaranmaya çalışıyordu.