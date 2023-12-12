Atatürk'ün Belindeki O Kılıcın Sırrı! İlk Kez Duyacaksınız...
Tarihe nam salmış iki büyük liderin hikâyesi... Biri, Orta Asya bozkırlarından Anadolu'ya kadar karşılaştığı tüm orduları kasıp kavurmuş bir Moğol hükümdarı. Diğeri, asırlardır Türklere yurtluk etmiş Anadolu'yu emperyalizmin pençeleri arasından kurtarmış Türk Devrimi'nin önderi...
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9 Eylül 1922'de İzmir'e giren Türk ordularının kumandanının belindeki kılıcın öyle derin bir anlamı var ki, âdeta Türklüğün bu coğrafya açısından bir kader olduğu şeklinde yorumlanabilir.
Bu hikâye, Timur'un, Atatürk'ün ve bir kılıcın hikâyesi...
Timur kısa zamanda yükselerek Doğu Türk hakanlığının tahtına oturacak ve imparatorluğunun sınırını Volga'dan Hindistan'daki Ganj Nehri'ne, Tanrı dağlarından İzmir'e ve Şam'a kadar uzatacaktı.
Atatürk ömrü boyunca Timur'un devlet düzenine, dehasına ve savaşçılığına övgüler yağdırmıştır.
Bu övgüleri Atatürk'ün yanında bulunan Mahmut Esad Bozkurt ve Afet İnan'ın anılarından dinleyelim. Sonra da Timur'un kılıcının Mustafa Kemal Atatürk'e nasıl ulaştığını hep birlikte görelim.