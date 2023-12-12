Atatürk'ün Belindeki O Kılıcın Sırrı! İlk Kez Duyacaksınız...

9 Eylül 1922'de İzmir'e giren Türk ordularının kumandanının belindeki kılıcın öyle derin bir anlamı var ki, âdeta Türklüğün bu coğrafya açısından bir kader olduğu şeklinde yorumlanabilir.

Bu hikâye, Timur'un, Atatürk'ün ve bir kılıcın hikâyesi...