Atatürk'ün bilinmeyen hastalığı neydi? Kalp krizi bile geçirmiş...
Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de Türk ulusunu yasa boğan vefatının siroza bağlı olduğunu çoğumuz biliriz. Peki Gazi'nin daha önce hangi hastalıkları atlattığı konusunda bir fikriniz var mı? Berberi olan Mehmet Tanrıkut Mete, Atatürk'ün yalnızca kendisiyle paylaştığı o hastalığını yıllar önce açıkladı.
Ömrünü Türk ulusunun bağımsızlığı uğrunda harcayan ve emperyalizmle savaşında cepheden cepheye koşan Mustafa Kemal Atatürk birçok hastalık atlattı.
Çocukken yakalandığı sıtma hastalığı ömrü boyunca peşini bırakmadı.
Ayrıca 1917 yılında böbrek rahatsızlığı nedeniyle Avusturya'da tedavi gördü.
Atatürk, 1927 yılında Nutuk’u kaleme aldığı dönemde, bir kez kalp spazmı, ardından da kalp krizi geçirdi.
ATATÜRK'ÜN BİLİNMEYEN HASTALIĞI NEYDİ?
Yeniçağ yazarı Yaşar Gürsoy, yazısında Atatürk'ün bilinmeyen ve yalnızca berberi Mehmet Tanrıkut Mete'ye söylediği bir hastalığını paylaştı.
Gürsoy, 1932 yılında geçen olayı şöyle anlatıyor:
Gazi, Dolmabahçe Sarayı’nda Fransa’nın Suriye Yüksek Komiseri Ponsot ve Fransa Büyükelçisi Charles de Chambrun’u kabul ederek görüştü…