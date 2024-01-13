Atatürk'ün bilinmeyen hastalığı neydi? Kalp krizi bile geçirmiş...

Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de Türk ulusunu yasa boğan vefatının siroza bağlı olduğunu çoğumuz biliriz. Peki Gazi'nin daha önce hangi hastalıkları atlattığı konusunda bir fikriniz var mı? Berberi olan Mehmet Tanrıkut Mete, Atatürk'ün yalnızca kendisiyle paylaştığı o hastalığını yıllar önce açıkladı.

# atatürk # siroz
Atatürk'ün bilinmeyen hastalığı neydi? Kalp krizi bile geçirmiş... - Resim: 1

Ömrünü Türk ulusunun bağımsızlığı uğrunda harcayan ve emperyalizmle savaşında cepheden cepheye koşan Mustafa Kemal Atatürk birçok hastalık atlattı.

1 8
Atatürk'ün bilinmeyen hastalığı neydi? Kalp krizi bile geçirmiş... - Resim: 2

Çocukken yakalandığı sıtma hastalığı ömrü boyunca peşini bırakmadı.

Ayrıca 1917 yılında böbrek rahatsızlığı nedeniyle Avusturya'da tedavi gördü.

2 8
Atatürk'ün bilinmeyen hastalığı neydi? Kalp krizi bile geçirmiş... - Resim: 3

Atatürk, 1927 yılında Nutuk’u kaleme aldığı dönemde, bir kez kalp spazmı, ardından da kalp krizi geçirdi.

3 8
Atatürk'ün bilinmeyen hastalığı neydi? Kalp krizi bile geçirmiş... - Resim: 4

ATATÜRK'ÜN BİLİNMEYEN HASTALIĞI NEYDİ?

Yeniçağ yazarı Yaşar Gürsoy, yazısında Atatürk'ün bilinmeyen ve yalnızca berberi Mehmet Tanrıkut Mete'ye söylediği bir hastalığını paylaştı.

Gürsoy, 1932 yılında geçen olayı şöyle anlatıyor:

Gazi, Dolmabahçe Sarayı’nda Fransa’nın Suriye Yüksek Komiseri Ponsot ve Fransa Büyükelçisi Charles de Chambrun’u kabul ederek görüştü…

4 8