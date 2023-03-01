Atatürk’ün devlet bursuyla okuttuğu UNESCO'dan ödül almış öğrenci kimdir?

Ankara Atatürk Lisesinde o gün bitirme sınavları olduğunu öğrenen Atatürk, sınav komisyonuna katılmak ister ve sınav komisyonuna dahil olur. Öğrenciler teker teker komisyon karşısına çıkar ve soruları yanıtlamaya başlar.

ATATÜRK’ÜN DEVLET BURSUYLA YURT DIŞINDA OKUTTUĞU ÖĞRENCİ KİMDİR?

Öğrencilerden Aydın Sayılı komisyon karşısında diğer öğrencilerden daha uzun süre kalır. Dışarıda bekleyen öğrenciler içeride olanları çok merak ederken Aydın Sayılı bizzat Atatürk tarafından sınava tabi tutulur. Atatürk bütün derslerden Aydın’a sorular sorar ve sonrasında yanında bulunan Reşit Galip’e dönerek Aydın Sayılı’nın çok zeki bir öğrenci olduğunu dile getirip, “Kendisini yurt dışına tahsile yollayalım” der.

Bir sonraki gün Aydın makama çağrılır ve bizzat Atatürk tarafından yazılmış olan gurur mektubu kendisine verilir. Aydın Atatürk’ün isteği ve devlet bursuyla yurt dışına gönderilir.