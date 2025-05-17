Atatürk'ün naaşı 15 yıl sonra açıldı: Görenler şaşırdı, Menderes bakamadı!

Vali Kemal Aygün’ün gece yarısı yaptığı telefonla başlayan süreç, 9 Kasım sabahı Etnografya Müzesi'nde tarihe tanıklık eden bir dizi sahneye dönüştü. Başbakan Adnan Menderes, Meclis Başkanı Refik Koraltan ve eski TBMM Başkanı Abdülhalik Renda da o anlara tanıklık etti.