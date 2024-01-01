Atatürk'ün Tabutu Açıldı! Görenler Şok Oldu...

Menderes de Oradaydı

Prof. Mutlu bunun üzerine teklifi kabul etti ve 9 Kasım sabahı Etnografya Müzesi’ne gitti.

Başbakan Adnan Menderes, Meclis Başkanı Refik Koraltan ve eski Başkan Abdülhalik Renda oradaydılar. Mutlu, görevden affını istemekle ne kadar büyük hata ettiğini o zaman anladı. Gerçekten tarihi bir tanıklıktı bu...