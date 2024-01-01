Atatürk'ün Tabutu Açıldı! Görenler Şok Oldu...
Türk Devrimi'nin eşsiz önderi ve dünyanın mazlum milletleri nezdinde emperyalizme karşı mücadelenin simgesi Mustafa Kemal Atatürk'ün tabutunun açıldığı gün neler yaşandı? Kardeşi Makbule Atadan, Gazi'nin tabutunun içine ne koymak istedi? Atatürk'ün naaşını gören Adnan Menderes ne yaptı?
Her şey Ankara Valisi Kemal Aygün'ün, Prof. Dr. Kâmile Şevki Mutlu'yu aramasıyla başladı.
Profesör, aynı zamanda Ankara Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Kürsüsü başkanıydı.
Telefonun diğer ucundaki ses, "Hocam” dedi, “10 Kasım günü Ata’mızın naaşını Anıtkabir’e taşıyacağız. Bunun için bir komite kurduk. Naaşı geleneklere uygun olarak toprağa defnedeceğiz. Ancak bozulmadan korunduğunu belgelemek için muayene etmenizi rica ediyoruz." diyordu.
Profesör Önce Reddetti...
Prof. Mutlu önce reddetti. Mutlu, o sırada 40 derece ateşle yatıyordu. Hastalığını gerekçe göstererek, bu görevi bir başka meslektaşının yapmasını rica etti. Ancak Vali Aygün ısrarcıydı:
Ben sizi sarar, sarmalar götürürüm. Bu tarihi bir görev.
Menderes de Oradaydı
Prof. Mutlu bunun üzerine teklifi kabul etti ve 9 Kasım sabahı Etnografya Müzesi’ne gitti.
Başbakan Adnan Menderes, Meclis Başkanı Refik Koraltan ve eski Başkan Abdülhalik Renda oradaydılar. Mutlu, görevden affını istemekle ne kadar büyük hata ettiğini o zaman anladı. Gerçekten tarihi bir tanıklıktı bu...