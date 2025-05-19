Atatürk'ün vasiyetindeki 6 madde ne söylüyor? Atatürk’ün stratejik mirası

“Sovyetler Birliği’ne karşı asla bir saldırı politikası gütmeyeceksiniz. Doğrudan ya da dolaylı olarak Sovyetler’e yöneltilmiş herhangi bir antlaşmaya girmeyecek ve böyle bir antlaşmaya imza koymayacaksınız.”



Yine Dolmabahçe’de İsmet İnönü ile yaptığı veda görüşmesinde de Atatürk, Türk-Sovyet dostluğunu bir vasiyet olarak vurguladı.