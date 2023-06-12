Babilliler düşündüğümüzden daha İleri düzeyde miydi?
Eski uygarlıklara baktığımızda, düşündüğümüzden daha çok gelişmiş toplumlar olduklarını görüyoruz. Anadolu topraklarında varlığını sürdürmüş Babilliler düşündüğümüzden daha mı ileri medeniyet miydi? Sizin için araştırdık.
3.800 yıllık eski bir kil tablet olan Plimpton 322 , Babillilerin şaşırtıcı matematiksel hünerlerinin bir kanıtı olarak duruyor. Antik Yunanistan'dan yüzyıllar öncesine dayanan bu eser, onların Pisagor üçlülerine ilişkin benzersiz anlayışlarını ortaya koyuyor.
Kavramın çok daha sonra ortaya çıktığı düşünülürken, Babilliler beklentileri aşan bir incelik gösterdiler. Astronomi dünyasının ötesinde, Babilliler dik üçgenler ve dikdörtgenler konusundaki benzersiz anlayışlarını araziyi araştırmaya uyguladılar.
Dikkate değer başka bir tablet olan Si 427, kesin sınırlar oluşturmadaki geometri ustalıklarını sergiliyor. Özel toprak mülkiyeti ortaya çıktıkça, onların doğru ölçme teknikleri anlaşmazlıkların çözümünde paha biçilmez olduğunu kanıtladı.
Plimpton 322 sadece pratik uygulamaları sergilemekle kalmaz, aynı zamanda saf matematik alanına da girer. Babilliler, düzgün kenarlı dikdörtgenlerin analizi yoluyla, bilgiyi sırf kendisi için arayarak merak güdümlü keşiflere giriştiler.