Babilliler düşündüğümüzden daha İleri düzeyde miydi?

3.800 yıllık eski bir kil tablet olan Plimpton 322 , Babillilerin şaşırtıcı matematiksel hünerlerinin bir kanıtı olarak duruyor. Antik Yunanistan'dan yüzyıllar öncesine dayanan bu eser, onların Pisagor üçlülerine ilişkin benzersiz anlayışlarını ortaya koyuyor.