Antik Yunan tarihinden Mısırlılara uzanan Bergama tarihi

BERGAMA KIZIL AVLU

Kent bugün muhtemelen en iyi İncil'deki Vahiy 2:12-17 ayetlerinde "Şeytan'ın tahtının bulunduğu" ve "Şeytan'ın yaşadığı" yer olarak bahsedilen Asya'nın yedi kilisesinden biri olarak bilinmektedir. Bergama'da Yunan tanrıları için birçok önemli yapı, anıt ve tapınak inşa edilmiştir; bunlardan en ünlüsü şu anda Berlin'deki Bergama Müzesi'nde bulunan Zeus Sunağı'dır. Ayrıca Yunan hekim Galen'in 129-216 yılları arasında yaşamış olup doğum yeri, antik çağın en büyük kütüphanelerinden birinin bulunduğu yer ve parşömen icadı olmasıyla ile de tanınır.