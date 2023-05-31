Antik Yunan tarihinden Mısırlılara uzanan Bergama tarihi
İzmir Bergama'da bulunan Pergamos Antik kenti Persler. Mısırlılar ve Antik Yunan tarihine kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve içinde sayısız tarih mirası bulunduran bir yerdir. Pergamos tarihini sizin için kronolojik sırayla sıralayıp tarihteki yerini araştırdık.
BERGAMA ATTALİD HANEDANLIĞI
Pergamon aynı zamanda Bergama, Helenistik Dönem'de Attalid Hanedanlığı M.Ö. 281-133 tarihleri arasında gelişen o zaman ki Mysia'da yani şuan İzmir Bergama'da önemli bir entelektüel ve kültürel merkezdi. Pergamon Krallığı'nın başkentiydi ve terk edilene kadar Romalılar, Bizanslılar ve Osmanlı Türkleri için önemli bir şehir olarak kaldı.
BERGAMA KIZIL AVLU
Kent bugün muhtemelen en iyi İncil'deki Vahiy 2:12-17 ayetlerinde "Şeytan'ın tahtının bulunduğu" ve "Şeytan'ın yaşadığı" yer olarak bahsedilen Asya'nın yedi kilisesinden biri olarak bilinmektedir. Bergama'da Yunan tanrıları için birçok önemli yapı, anıt ve tapınak inşa edilmiştir; bunlardan en ünlüsü şu anda Berlin'deki Bergama Müzesi'nde bulunan Zeus Sunağı'dır. Ayrıca Yunan hekim Galen'in 129-216 yılları arasında yaşamış olup doğum yeri, antik çağın en büyük kütüphanelerinden birinin bulunduğu yer ve parşömen icadı olmasıyla ile de tanınır.
BERGAMA BÜYÜK İSKENDER DÖNEMİ
Yazılı olarak ilk kez Xenophon M.Ö. 430-354 zamanları arasında tarafından bahsedilen şehir M.Ö. 7. yüzyılda kurulmuş ve M.Ö. 334'te Büyük İskender'in gelişine kadar Ahameniş İmparatorluğu M.Ö. 550-330 tarafından kontrol edilmiştir. İskender'in ölümünden sonra generali Lysimachus M.Ö. 360-281 tarihleri arasında ve onun ölümünden sonra da komutanlarından biri olan Attalid Hanedanı'nın kurucusu Philetaerus M.Ö. 282-263 tarihleri arasında tarafından ele geçirilmiştir.
Halefleri, İskenderiye'ye rakip bir kütüphane ile şehri antik Akdeniz'in en güçlü ve kültürel açıdan en zengin şehirlerinden biri haline getirmiştir.