Berlin'e Sovyet bayrağını diken Dağıstan Türkü: Abdülhakim İsmailov
II. Dünya Savaşı sırasında, 1945 yılında Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyasına karşı zaferinin tescili anlamına gelen Sovyet bayrağını Almanya'nın başkenti Berlin'e diken 3 Sovyet askerinden biri olan Dağıstanlı Abdülhakim İsmailov kimdir?
Dağıstan'ın Hasavyurt bölgesindeki Çagar-Otav köyünde 94 yaşında hayata gözlerini yuman İsmailov, Rusya'nın en büyük nişanı olan "Rusya'nın Kahramanı" madalyasına sahipti.
Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyasını püskürtmesinin ardından Nisan 1945'te Sovyet askerleri Berlin'e girmiş ve Kızıl Ordunun zaferi anlamına gelen Sovyet bayrağını 3 asker Reichstag'a (parlamento binası) dikmişti.
Kızıl Ordudaki bu 3 askeri, dönemin TASS ajansında çalışan dünyaca ünlü savaş muhabiri Evgeni Haldey'in çektiği kareler sayesinde ölümsüz hale gelmişti. Nazi Almanyasının mağlup edilmesini her yıl 9 Mayıs'ta büyük törenlerle kutlayan Rusya da Almanya'nın mağlubiyetinin simgesi olan söz konusu fotoğraftaki askerlere "Rusya'nın Kahramanı" madalyası verdi.
Ancak Rusya'nın kahraman olarak ilan ettiği Mihail Yegorov ve Meliton Kantari adındaki Sovyet askerlerinin, fotoğraftaki kişiler olmadığı 1996 yılında anlaşılmıştı.
Rusya, fotoğraftaki gerçek kahramanları aramaya başlarken, bir televizyon kanalına konuşan Aleksiy Kovaley adındaki Ukraynalı savaş gazisi, fotoğrafı görür görmez, "Bu benim, yanımdakiler de Minsk'ten Lenya Goriçev ve Dağıstan'dan Abdülhakim İsmailov" diye tepki vermesiyle fotoğraftaki gerçek kahramanların kimliği ortaya çıkmıştı.
Yapılan araştırmada, Goriçev'in aldığı yaralar sonucunda savaştan kısa bir süre sonra hayatını kaybettiği, İsmailov'un ise Dağıstan'da yaşadığı belirlenmiş, hemen Moskova'ya davet edilen 1918 doğumlu İsmailov'a birçok madalyanın yanı sıra "Rusya Kahramanı" madalyası verilmişti.