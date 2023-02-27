Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi Türk tarihine ışık tutuyor

YAZMA ESERLER ARASINDA HATIRATLAR ÖNEMLİ YER TUTUYOR

Kütüphane Müdürü Neşecan Uysal, AA muhabirine, TTK Kütüphanesi’ndeki eserlerin yayın değişimi, bağış ve satın alma yoluyla edinildiğini belirterek, kütüphanenin Osmanlı Tarih Encümeni Halil Ethem Eldem, Ord. Prof. Osman Ferit Sağlam, Yusuf Akçura, Ord. Prof. Yusuf Hikmet Bayur ve Esad Fuad Tugay’ın da aralarında bulunduğu birçok tarihçi ve Türkoloğun koleksiyonlarına ev sahipliği yaptığını söyledi.

Bilgi kaynaklarının sadece kitaplar ve süreli yayınlardan oluşmadığına işaret eden Uysal, haritalar, yazma eserler, TTK’nin 1940’larda Türk tarihine ilişkin yabancı kaynaklardan yaptığı çeviriler, Mimar Sinan’ın eserlerine ait olanların da aralarında bulunduğu rölöveler, Türk tarihine aşık tutan mikrofilmler ve mikrofişlerin de arşivlerinde yer aldığını belirtti.